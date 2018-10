Žádné žerty. Americká média zhodnotila ruské S-400

USA vyhrožují jiným zemím sankcemi za pouhý nákup ruských systémů protivzdušné obrany, světové velmoci však o tyto systémy neztrácejí zájem, o čemž svědčí také uzavření v letošním roce dohod o dodávkách S-400 do Indie a Číny. A ani jedno vojenské letectvo by se nechtělo střetnout s ruskou protivzdušnou obranou v boji.

