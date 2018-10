„Nevíme, jak to přežijeme.“ Ukrajinci si postěžovali na zvýšení ceny plynu

V Kyjevě se obyvatelů zeptali, jestli jsou připraveni na zvýšení cen plynu.

„Myslím si, že je to velmi zlé. Lidé to teď mají těžké. Platit? Když budeme pracovat, tak budeme platit, ale nevíme, jak to přežijeme," řekla jedna z dotázaných.

„Spočítáme-li průměrnou mzdu na Ukrajině, uvidíme, že celá půjde na zaplacení komunálních služeb," odpověděla jedna obyvatelka hlavního města.

„Nezapínám topení a sedím ve studeném domě. Co ale mám dělat. Musíme to nějak přežít. Vynasnažíme se, ale nevím jak," řekla spolubesednice televizní stanice.

„Budu šetřit a šetřit. Když ale vezmeme například topení, na tom člověk moc neušetří, protože se vypočítává podle metrů čtverečních, podle vaší obytné plochy. A to znamená, že budeme šetřit na něčem jiném: elektřina, plyn, voda a tak dále. Samé šetření," postěžovala si obyvatelka města Čerkassy.

Zazněla ale i optimistická odpověď.

„Otázka zvýšení cen plynu se mě osobně netýká, protože žiji v Poltavské oblasti, kde máme lesy. Mám doma kamna a topím v nich. Mám elektrický sporák. A tak se mě zvýšení cen plynu moc netýká," podotkla jedna účastnice průzkumu.

Kabinet ministrů Ukrajiny přijal 19. října rozhodnutí o zvýšení cen plynu pro obyvatelstvo od 1. listopadu o 23,5 procenta v rámci dohod a požadavků Mezinárodního měnového fondu. Nová cena bude činit 8,5 tisíce hřiven (asi 6 800 Kč) za jeden tisíc krychlových metrů. Ve vládě rovněž oznámili, že MMF žádal o zvýšení cen plynu o 60 procent, podařilo se však domluvit na kompromisní variantě pro další úvěrování.