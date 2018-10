Poslanec Perejaslav-Chmelnycké městské rady Maxim Ivaščenko okomentoval tuto situaci na Facebooku.

„Zpočátku jsem tomu nechtěl věřit, pomyslel jsem si, že je to Photoshop. Ale ne, je to pravda — Nejvyšší zrada Ukrajiny, a to ve všech oknech Google Maps Ukrajiny," napsal.

© Foto: Google Maps Google Mapy s přejmenovanou budovou Nejvyšší rady

Jednou z příčin tohoto incidentu by mohly být četné požadavky uživatelů, aby byl název instituce opraven.