Jedinečné záběry: Tank T-72AB byl přepraven přes divokou africkou řeku

K události mělo dojít někde v Súdánu, ale název řeky nebyl zveřejněn.

Na samotném začátku, kdy se tento těžký vůz s tankem o hmotnosti 43 tun připravoval ke zdolání divoké řeky, to vůbec nevypadalo slibně.

Zdá se, že řidič něco podobného již někdy absolvoval. Na záběrech totiž vidíme, jak se směle s tažným vozidlem vydává do zakaleného proudu vody a poté se tento terénní vůz začíná brodit vodou. Občas to vypadalo, že řeka tento vůz zcela pohltí, jelikož voda dosahovala až do výšky čelního skla.

Nakonec se ale celá akce obešla bez nehody. Tažný vůz za nadšeného pokřikování místních obyvatel úspěšně zdolal náročnou vodní překážku.

Toto německé težké tažné vozidlo SLT50-3 je dodnes považováno za jedno z nejsilnějších na světě, a to i přes to, že bylo do armády zařazeno před více než 40 lety.

Tento šedesátitunový stroj s motorem o výkonu 1000 koní je určen k převozu nákladu s hmotností silničního vozu do 500 tun. Maximální rychlost tohoto vozidla pak činí 65 km/h.