V Kremlu varovali svět před horečným zbrojením

Americké plány vystoupení ze smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) jsou mimořádně nebezpečné, je to v podstatě deklarace záměru zapojit se do závodů ve zbrojení, Rusko bude myslet na ochranu svých zájmů, prohlásil novinářům mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.

Prezident USA Donald Trump dříve prohlásil, že Spojené státy budou zvyšovat svůj jaderný potenciál, dokud se ti ostatní „nevzpamatují", pak bude Washington ochoten tento proces zastavit a dokonce i začít snižovat zbrojení. Vysvětlil, že tato zpráva je adresována především ČLR a RF, které podle jeho slov neplní své závazky v rámci smlouvy INF.

„To je mimořádně nebezpečný záměr. To je faktická deklarace záměrů zapojit se do závodů ve zbrojení a zvyšovat zbrojní potenciál. Udělá to svět nebezpečnějším. Víte, že jsme o tom mluvili na různé úrovni, mluvil o tom prezident, na pozadí podobných prohlášení samozřejmě myslíme v první řadě na naše národní zájmy a na národní bezpečnost Ruska," okomentoval Peskov prohlášení amerického prezidenta.