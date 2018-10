Blýskání na lepší časy? Co můžeme po změnách v ruském biatlonu v nové sezóně očekávat

Nominace do reprezentace

O restartu zatím mluvit nebudeme, ale nominace do Světového poháru 2018/2019 je prvním krokem k nějakému vyčištění. Poprvé po dlouhé době se složení ruské reprezentace určí čistě na základě sportovního principu. Ruská reprezentace od 1. do 18. listopadu absolvuje soustředění ve finském Kontiolahti, kde 15. listopadu proběhnou individuální závody a 17. listopadu sprinty. A ruští trenéři mají z koho vybírat — 26 mužů a 27 žen.

Jasně byla zveřejněna kritéria nominací biatlonistů na každé kolo světového poháru a mistrovství světa. Nemusí se líbit všem, třeba na mistrovství světa pojedou i medailisté z mistrovství Evropy. Nejdůležitější však je, že kritéria jsou známá dopředu a fanoušci už nominacemi nebudou překvapení.

Obnovení trenérského týmu

To už se projevilo při výběru trenérského týmu. Nově ho povede Anatolij Chovancev, který ruskou reprezentaci a zahraniční týmy trénoval už v 90. letech.

© Sputnik / Евгений Тумашов / СБР Biatlonista Usťugov reagoval na obvinění z dopingu

Na papíře každopádně nové tréninkové metody vypadají dobře — práce na vytrvalosti a zlepšení lyžařského stylu. Je třeba dodat, že Chovancev v posledních letech pracoval ve Finsku, mimo jiné i s hvězdnou Kaisou Mäkäräinenovou

Co se Šipulinem?

Hlavní zápletkou v mezisezóně byl sportovní osud Antona Šipulina. Po skončení minulé sezóny nebyl daleko od ukončení kariéry, ale v dubnu přiznal, že ho celou sezónu trápila mononukleóza. Letos v létě Šupulin několik měsíců netrénoval.

4. srpna Šipulin přece jen oznámil, že se opět vrátil k tréninku. 31 let není ten věk, kdy by se mělo měnit zaměstnání. Kvůli Šipulinovi byl do kritérií nominace dopsán jeden řádek, že v reprezentaci mají místo závodníci, kteří v loňském světovém poháru obsadili 1. až 3. místo (Šipulin byl třetí). Specialisté říkají, že několikaměsíční výpadek Šipulinovi moc neuškodí. Ale je naivní očekávat, že by Šipulin hned předváděl dobré výsledky. Ruský biatlon potřebuje výměnu generace, proto Rusové nechtějí spoléhat pouze na rodáka z Ťumeně, který v posledních sezónách jako jediný drží prapor ruského biatlonu. Ale hlavně je třeba být opatrný ohledně jeho zdraví.

Blýskání na lepší časy?

Paralelně s ruským biatlonem se rozvíjí i druhé téma. Novou sezónu Rusové začnou v neurčitém statusu — Ruský svaz biatlonistů stále není plnohodnotným členem IBU. Do biatlonové rodiny se ruský svaz mohl vrátit v září, ale delegáti na kongresu v chorvatské Poreči se vyjádřili pro zachování statusu quo. Důvodem zůstává doping.

© Sputnik / Алексей Филиппов Jste zoufalci a loutky na politickém poli - zklamaní fanoušci o českých biatlonistech

Před kongresem v Chorvatsku se v médiích objevily informace o tom, že čtyři ruští biatlonisté jsou obviněni z porušení antidopingových pravidel. Jména byla zveřejněna téměř hned — olympijský šampion Jevgenij Usťugov, mistryně světa Světlana Slepcova a dva málo známí sportovci — Alexandr Pečjokin a juniorský mistr světa Alexandr Černyšov.

Po rychlých obviněních se tento případ nějak zasekl. Pečjokin uvedl, že případ skutečně zamrzl. Usťugov a Slepcova se podle něj budou soudit, poté se nejspíš případ zase rozjede. V Mezinárodní biatlonové unii uvedli, že případ se opravdu vyšetřuje a zatím se nedostal k takzvanému Antidopingovému panelu. Oficiální informace podle nich budou zveřejněny později.

Nelze zapomínat ani na tuto situaci, ale už teď je vidět, že se nový Ruský svaz biatlonistů s Dračovem snaží být diplomatičtější a otevřenější vůči vyšetřování.

Ruský biatlon lze v jedné věci srovnat s českým. Za poslední desetiletí se v Rusku stejně jako u nás stal jedním z nejpopulárnějších sportů. Proto není dobré, že se v něm objevují stále nové skandály a konflikty, které jsou spíš vlastní nějakým zápasníkům UFC nebo fotbalu v čele s Kokorinem… Změny v Ruském svazu biatlonistů dávají naději na změny, nikoliv však záruky!