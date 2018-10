Český fotograf upozornil na to, před čím ČT zavřela oči. Na demonstraci nácků v Kyjevě

Můžete pro Sputnik ČR popsat, co jste viděl, co slyšel a co jste natočil?

Když jsem se dozvěděl, že má být v Kyjevě svátek Dne ochránce (ukr.: „День захисника України"), že tam má proběhnout pochod nacionalistických skupin — protože jsem byl tamtéž v roce 2014 pozorovatelem (pro tyto otázky) a setkal jsem se už tehdy s danými skupinami — rozhodl jsem se do Kyjeva jet i nyní. Chtěl jsem všechno spatřit na vlastní oči, respektive zjistit, jak by se měly události hodnotit; nakolik jsou jako takové nebezpečné, nakolik nebezpečné nejsou, nakolik by případně šlo o chiméru či propagandu, ať už z jedné, nebo z druhé strany. To je důvod, proč jsem se tam vydal. Chtěl jsem získat informace k viditelným procesům, abych je lépe interpretoval.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Záběr na formování čela pochodu. V čele invalidní vojenští veteráni ze zóny ATO.

Dlužno říci, že zorganizovaného pochodu se účastnili lidé z celé Ukrajiny. Podotýkám, že jich přišla opravdu velká masa. Nebál bych se říct, že akce čítala nějakých 400 000 osob.

Bavíme se o radikálně naladěných lidech na Ukrajině?

Ano.

Západ tvrdí, že oněch radikálů je na Ukrajině cca 1 %, že to je bezvýznamné. Vy tvrdíte, že to není zdaleka tak banální…

Není to marginální z celé řady důvodů. Je to součást nynější vládní politiky. Je to něco, co vláda podporuje, ba přímo pěstuje. 13. října měl Stěpan Bandera narozeniny, takže se tímto vším připomínal den jeho narozenin korunovaný právě pochodem 14. října. V rámci události proběhla i určitá „tryzna"; Banderovi vzdávali hold u památníku Tarase Ševčenka. Následoval marš nacionalistů: šlo samozřejmě o různé skupiny, všechny byly ale vlastenecké. Řeč je o „patriotech". Má to háček.

Jaký?

Nebezpečný je právě moment, kdy obyčejní Ukrajinci nejsou schopni řádně definovat, co je nacionalismus a co je vlastenectví. Nevidí, kde ideje přecházejí v šovinismus. Hranice je zamlžena, aby radikálové nasáli obyčejné lidi a zapojili je do společenských procesů podporovaných státem. Lidé na Ukrajině obecně jsou na svou vlast hrdí. Tento pocit vyplývá z 2. světové války. Je tu „Den veteránů" — kladou se kytky… Když je svatba, dělá se oběd. Pak se jde na hrob rodiny. Poté je nutné poklonit se ještě obětem bojů.

Čelo civilně uniformované skupiny patriotů s názvem Korpus © Foto : Roman Blaško

Pochod lemovala polovojensky uniformovaná mládež s názvem "Družina". Vlajky evokovali nacistické zástavy © Foto : Roman Blaško

Mládež v čele jedné části pochodu nese transparent s nápisem "Bandera příjde - pořádek zavede" © Foto : Roman Blaško

Civilně vojenská část pochodu na Náměstí nezávislosti (Majdanu) © Foto : Roman Blaško

Vlajka evokující svým zpracováním nacistické zástavy © Foto : Roman Blaško

Proud pochodu Dne ochránce. Patrioti s označením Korpus © Foto : Roman Blaško

V čele pochodu šli vojenští invalidní veteráni ze zóny ATO. Byli na čele nacionalistické vojensky uniformované skupiny s vlajkami strany "Svoboda" © Foto : Roman Blaško 1 / 7 © Foto : Roman Blaško Čelo civilně uniformované skupiny patriotů s názvem Korpus

Jak se to snoubí s tím, že svatojiřská stužka (symbol vítězství SSSR ve 2. světové válce) je na Ukrajině nyní zakázána? Pokud by se s ní veterán hlásil k tomu, že bojoval za SSSR na sovětské frontě, hrozil by mu postih lynčem, mám-li správné údaje. Je nebezpečné se se stužkou na Ukrajině vůbec objevit, pokud vím…

Třeba v centru Kyjeva je nebezpečné mluvit rusky při takovýchto pochodech. Zažil jsem to osobně a viděl na vlastní oči — kdy lidé nevylézají, lidé jsou schovaní, bojí se… Viděl jsem i tři osoby s železnými tyčemi, šlo v podstatě o zbraně.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Záběr na prapory s nacistickým symbolem a veterány Ukrajinské Povstalecké Armády (UPA).

Takhle vybavení byli v rámci pochodu, či šlo zkrátka o individua s klacky, případně železnými pruty armatury?

Bylo to v rámci pochodu, respektive ještě před ním, bylo to mimo ten pochod… Akce se zakládala na veteránech, resp. současných veteránech, kteří přišli ze zóny ATO. Ti šli v čele průvodu.

Měli bychom čtenářům říci, že ATO je:

Antiteroristická operace současného prezidenta Ukrajiny Porošenka (namířená proti lidem na Donbase, pozn.). Kdyby nebyla vymyšlena zóna ATO, musel by být vyhlášen výjimečný stav. Když se dle ústavy a zákonů vyhlásí takovýto stav, přebírá veškeré vedení armáda. Vliv by ztratili oligarchové i politická garnitura. Muselo se to tudíž vymyslet tak, aby se mohla použít armáda a těžká technika, tedy tak, aby se nasadila proti lidem, kteří neuznali spornou legitimitu tzv. „postmajdanské vlády". Právě tato vláda označila lidi Donbasu za separatisty (teroristy, pozn.). Proto bylo nutné vyhlásit ATO. Jedná se o protizákonnou věc s využitím „hluchých míst".

Cítil jste se v Kyjevě nebezpečně?

Necítil jsem se přímo nebezpečně, ale děsilo mě, jak byli vystrašeni mí průvodci. Viděl jsem tam na některých lidech, kteří rovněž natáčeli atd., jak se snažili být spíše neutrální. Mnoho lidí tam bylo také ze zvědavosti, další se rojili kolem jádra pochodu, aby vše zaznamenali a poslali dál. Musím říct, že když jsem přijel zpátky, tak mě šokovalo, že ČT o události neměla zprávu, přestože to byl takto masivní pochod se státní podporou. Hodinu před započetím pochodu jsem obdržel informaci, že se můžeme „zklidnit", protože nedojde k žádným půtkám, jak bylo původně plánováno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Záběr na část průvodu.

Půtkám mezi kým?

Pochod měl vyvrcholit útokem na církev.

Na Kyjevopečerskou lávru?

Ano, právě na tu. Takovou informaci jsem nejdříve dostal.

Byla by to nakonec půtka mezi věřícími, kteří by chránili tento klášter před radikály? Ano?

Pochod byl duchem silně nacionalistický, šovinistický, nadřazený a silně rusofóbní, silně pro banderovský. Banderovci, jak je známo, bohužel, byli mnohdy horší jak samotní nacisté.

I nacističtí Němci se údajně mnohokrát divili, čeho byli banderovci schopni. Stěpan Bandera a Roman Šuchevič (banderovci) byli roku 2010 prohlášeni, ještě za prezidenta Juščenka, národními hrdiny Ukrajiny. To vše v období prokazatelně před Majdanem.

© Sputnik / Gennadiy Dubovoy DLR okomentovala odchod nacionalistických praporů z Donbasu

V rámci pochodu byli vidět lidé uniformovaní, celý průvod lemovala uniformovaná mládež se svými prapory. Měla na zádech nápisy „Družina" (v azbuce, ačkoli Ukrajina hodlá prý přejít na latinku). Ty prapory mně připomínaly takový ten symbol Wehrmachtu. Způsob grafického znázornění znaku Ukrajiny připomínal symboly nacistů atd. Mladí lidé, kterým bylo 15-25 let, šli v maskovacích bundách s nápisem „Družina". Někteří účastníci globálně „nevěděli" (proč tam jsou, pozn.), jiní byli za „vlastence", dle mě řada z nich byla zmanipulována. Bylo to perfektně zorganizováno. Někteří tomu všemu jistě věří, tedy že Rusko jim ubližuje a kdesi cosi. Věří tomu značně, ale když se jich zeptáte, pomalu neví, kdo to je Hitler, Goebbels.

Protože jste byl osoba s foťákem, byl jste kontrolován?

Ne. Tam spousta lidí fotila, natáčela. To byla jakási demonstrace síly, která měla vyústit zřejmě v násilí, od kterého se upustilo. Říkám, šokovala mě uniformovanost, šovinistická protiruská nálada, vůbec se nedivím lidem, že se v Kyjevě bojí. Roku 2014 jsem zažil i bezdůvodné napadení v Dněpropetrovsku. V hotelu na nás zaútočili kvůli podezření, že jsme z pozorovací mise OBSE; měli za to, že OBSE byla uplacena Ruskou federací. Ohrožovali nás zbraněmi atd. Přitom jsme vůbec nebyli zástupci OBSE. Prostě někdo něco plácl na internetu a už to bylo. Celkově je uměle vytvářen nacionalistický rusofóbní atak na menšinu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Záběr na část průvodu na Chreščatyku.

Jakou menšinu máte na mysli? Cožpak není rusky mluvících lidí na Ukrajině pomalu půlka populace?

Západní část Ukrajiny rusky spíše nemluví. Na východní části je rusky mluvících i více jak 50 %.

Když jsem byl na východě v Dněpropetrovsku, byl slyšet tzv. „suržik" — jazykový konglomerát ruštiny a ukrajinštiny; hovořící tímto „jazykem" přitom tvrdí, že jsou Ukrajinci.

Pochod postrádal dramatické zakončení, dav se tedy srotil, pak rozešel. Viděl jste nějaké hořící předměty? Smolnice, louče?

Viděl. Pochod dokreslovalo bubnování, což také známe od nacistů. Chyběly už jen píšťaly.

Pikolky?

Například pikolky. Byly tam však dýmovnice, ohně, pochodně… V jeden okamžik se tam vše při nástupu na hlavní třídu rozhořelo. Bylo to v místě, kde stával pomník Lenina. Nevypadalo to vůbec hezky. Příjemně už vůbec ne. Spíše děsivě. Lidé měli masky s děs nahánějícími vzory. Byly viděny i nacistické vlajky, řada lidí byla potetovaných.

Žádná policie?

Policistů bylo málo. Kdyby k něčemu došlo, nemohli by násilnosti zabránit (podotýkáme, že ukrajinští nacionalisté obsadili už desítky kostelů moskevského patriarchátu, pozn.).

Jaká je vaše prognóza, jak se situace na Ukrajině bude dále vyvíjet?

Uvedu příklad. Byl jsem u památníku „Rodina-mať" (ukr. Батьківщина-мати). Viděl jsem tam vojenskou techniku, viděl jsem tam tu vojenskou techniku označkovanou ukrajinskou vlajkou, jeden tank přemalovaný do ukrajinských barev. Když jsem se na místě lidí na to ptal, zjistil jsem od nich, že se nesmí vyslovovat pojem Velká vlastenecká válka, ale 2. světová válka. Současná ukrajinská vláda si uzurpovala symboly vítězství, zneužila jich v rámci nacionalisticko-šovinistického přístupu současné politiky… V dané věci tkví nebezpečné nejen pro Ukrajinu, ale i pro Evropu. Pokud Evropa bude ignorovat ukrajinský nacionalismus v jeho projevech, vlastně tím říká, že jej toleruje. A jestliže jej toleruje, pak ho přímo podporuje. Jestliže někdo činí fašismus možným, pak tedy hrozí velké nebezpečí, že může dojít ke krveprolití, to je na Ukrajině nasnadě. Nejprve bude na řadě církev, pak ten, pak onen… Metoda je stejná. Mění se jen prostor, čas a lidé.

Budeme doufat, že se historie bude odvalovat nějakým pro Evropu a svět pozitivnějším směrem. Děkujeme za rozhovor.

Není zač.