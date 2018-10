Už tě nebaví sportovní auta? Máme pro tebe supertank!

Americká firma Howe & Howe prodává sen každého muže. Je to supertank z filmu Rychle a zběsile! Je pravda, že její pásová vozidla za 400 tisíc dolarů nejsou vybavena pancířem nebo zbraní. Ale rychlostně je neporazí žádné sportovní auto. Navíc je důležité, že to zvládne v jakémkoli terénu.

Modifikace pasového terénního vozu se mohou lišit. Kabina pojme jednu až čtyři osoby. Klient si může zvolit motor z pěti typů: tři dieselové motory (550-1000 koní) a dva benzinové (729 nebo 1500 koní). Typy motorů Howe & Howe neuvádí, ale popis videa říká 727 Cubic Inch Hemi, to jen zvyšuje tajemství. Hemi je V8 s polokulovými spalovacími komorami vyrobenými společností Mopar (Chrysler Corporation), objem 727 kubických centimetrů je 11,9 litrů! Nemůžeme si ani představit, z čeho je tento motor, ale uvedeným 1500 koním ochotně věříme.

Ropyaw se může otočit, stavět se na zadní, skákat, driftovat. Když se plyn uniká z výfuku, vidíme plamen.

Kabina vzduchového zavěšení je umístěna uvnitř silného exoskeletu z trubic. Podvozek je vysoký 56 cm, zavěšení pásů je 40,6 cm. Vzhledem k nízkému tlaku na zemi a monstróznímu tahu toto vozidlo projede kdekoliv.

V závislosti na počtu stupňů převodovky (převodovku si klient samozřejmě zvolí podle vlastního uvážení) je maximální rychlost pásové rakety od 90 do 120 km/h. Do palivové nádrže se vejde až 322 litrů, ujedete na ní asi 400 km. Fanoušci zombie apokalypsy, teď víte, na co šetřit!