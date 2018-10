Na mapách Google bylo objeveno pohřešované letadlo

Britský detektiv amatér sdělil, že objevil na mapách Google úlomky letadla Boeing 777 letu Malaysia Airlines MH370, které se ztratilo z radarů v březnu 2014. Píše o tom The Sun.

Detektiv rozlišil obrysy potopeného letounu v Andamanském moři u pobřeží Thajska a Myanmaru. Novináři se obrátili na experta z oblasti letecké bezpečnosti, který potvrdil teorii Brita o letounu, který spadl do moře, a prohlásil, že na snímku může být skutečně MH370, píše The Sun.

„Byla to jedna z jeho hrubých radarových pozic… Mám pocit, že to může být on. Hlavně kvůli tvaru," poznamenal odborník.

Boeing se ztratil v březnu 2014 během letu Kuala Lumpur-Peking. Na palubě bylo 239 lidí. Během 4 let po ztrátě letadla se objevilo velké množství hypotéz ohledně toho, kde se může nacházet.

Uživatelé map Google již nejednou „našli" letadlo v různých koutech planety. V březnu objevil australský odborník na vyšetřování katastrof Peter McMahon obrysy MH370 16 km jižně od malého seychelského ostrovu Round. Tam ho ale nenašli.