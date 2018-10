Piloti uvedli, co cestujícím nikdy neříkají

Například piloti uvádí, že občas není lehké zpozorovat letiště. „Někdy je dost těžké najít to prokleté letiště, dole je moc světel!" říká otevřeně pilot jedné z leteckých společností.

Pilot Ron Wagner říká, že nikdy nebude cestujícím vysvětlovat, jak nebezpečné jsou turbulence. Stejně jako jeho kolegové cestujícím doporučuje, aby po dobu letu byli v sedačce připoutaní. „Jestli samozřejmě nechcete být přimáčknutí ke stropu, protože turbulence mohou začít kdykoliv," dodává.

© Fotolia / Matej Kastelic Letušky odhalily „hnusnou“ pravdu o letu letadlem

Pilot společnosti Air China Verix Lin poznamenal, že cestujícím nikdy neřekne, když mu terorista začne vyhrožovat, že je na palubě bomba . „Určitě byste nechtěli, aby jedna skupina cestujících zpanikařila, zatímco druhá by se považovala za chytré a pokusila by se výbušné zařízení zlikvidovat samostatně. A možná by se našlo několik cestujících, kteří by se tolik báli, že by za letu otevřeli nouzové východy," vysvětlil.

Mladý pilot Andy Kerr cestujícím nesděluje stáří letadla, kterým lidé poletí. „Nezmiňuji, že letadlo, ve kterém se nacházíme, bylo vyrobeno v roce 1968."

Randall Cummings cestujícím zatajuje, kolik času je na úklid paluby mezi lety: „Někdy je tak málo času, že uklízečky jen seberou odpadky, sluchátka, deky a odchází. Skládací stolky a ostatní místa v letadle se nedezinfikují. Toalety také nejsou vždy čištěny patřičným způsobem."

Jeho kolega pilot Stuart Landau skromně podotýká, že se nepříjemným rozhovorům s cestujícím úplně vyhýbá. „Pokud bych se spletl, nebo udělal něco hloupého, cestující by se to nedozvěděli. Jsou věci, které je lepší nechat nevyřčenými."