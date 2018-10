Rusko obvinilo USA z okupace Sýrie

„Nadále nás znepokojuje situace na severovýchodě Sýrie, kde si Američané stále hrají se separasticky naladěnou částí kurdských jednotek, stejně je tomu na jihu země v Al Tanfe, kde silami USA fakticky dochází k otevřené okupaci území suverénního syrského státu," uvedla.

„Podle informací, které dostáváme, radikálové, kteří našli takové tiché přístaviště a skrýš ve svévolně Američany vyhlášené 55kilometrové exkluzivní zóně, vymáhají od civilistů, kteří chtějí oblast opustit, dva tisíce dolarů za člověka," dodala diplomatka.

Ruské ministerstvo obrany dříve obvinilo USA z úžasných podmínek pro více než 70 tisíc syrských běženců v táboře Er-Rukban nedaleko americké vojenské základny. Na ministerstvu uvedli, že právě USA zavedly zákaz vstupu do 55kilometrové zóny okolo své základny pro syrské vládní struktury a humanitární organizace, a vyzvali americkou stranu, aby poskytla humanitární přístup do táboru Er-Rukban. Také by USA měly zajistit bezpečný odchod uprchlíků do míst jejich bydliště a zlikvidovat vojenskou základnu v Al Tanfe.