V Kyjevě promluvili o plynovém klamání Ukrajinců

„Říkají nám, že už dva roky kupujeme plyn od Evropy. To je poloviční pravda, protože kupujeme ruský plyn prostřednictvím Evropy, tedy reversní cestou," upřesnil.

Dodal, že Ukrajina těží kolem 19 miliard krychlových metrů plynu ročně, obyvatelstvo země spotřebuje pouhých 17 miliard a přeplácí přitom šest až osminásobně. Spivak to vysvětlil aférou společnosti Naftogaz, která tímto způsobem „vymílá" peníze ze země.

„Zvyšujeme-li cenu nikoli pro ukrajinský plyn, otázka je, kam se nyní dodává? Když jsme ji zvýšili pro evropský plyn, pak je to lež, protože ani v jedné evropské dohodě o tom není řeč. A kdo to potřebuje? Prospívá to především společnosti Naftogaz, která je obrovskou aférou a finanční vložkou, protože nic netěží a nic nevyrábí… Berou ukrajinský plyn, ruský plyn, chytračí s ním a mají z toho nadzisky," zdůraznil.