„Naši nejšikovnější nepřátelé.“ Americký admirál pochválil ruské ponorky

„Rusové i nadále investují prostředky do projektování a výroby velmi efektivních ponorek. Jsou to naši nejšikovnější nepřátele," řekl admirál.

Foggo vypočítal přes čtyřicet ponorek, které jsou ve výzbroji RF, a řekl, že podle jeho údajů je více než polovina ve složení Severního loďstva a vydrží drsné podmínky severního Atlantiku a Arktidy. Velitel se zvláště zmínil o ponorkách projektu Varšavjanka a označil je za velmi efektivní.

„Jsou vybaveny okřídlenými raketami Kalibr, jsou to velmi efektivní bojové systémy. A z každého místa, kde Rusové působí, mohou zasáhnout jakoukoli evropskou metropoli. Budou to dělat? To si nemyslím, a přece musíme vědět, kde se nacházejí každou chvíli," zdůraznil Foggo.

Na závěr vyzval James Foggo členské země NATO, aby investovaly peníze do prostředků odporu Rusku.

„Musíme jim i nadále házet rukavici, ať už jsou kdekoli, a musíme vědět, kde jsou," řekl admirál.