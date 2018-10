Bývalý agent CIA o vraždě saúdského žurnalisty: Je čas v Saúdské Arábii změnit vládu

„Existují dvě věci, na které bychom si zde měli dát pozor. První, nejedná se o něco, co člověk jen tak spontánně dělá (vražda Chášakdžího — red.). Jedná se o operaci, která byla velmi špatně provedena, pravděpodobně byla plánována týdny. Důležitější ale je, že Turci a Saúdové si už roky nerozumí, možná už desítky let. Turci mají těsný vztah ke Katarům, ovšem Kataři se nacházejí prakticky ve válce se Saúdy. A Turci jsou totálně posedlí Kurdy na své hranici, na turecko-syrské hranici," prohlásil pro RT a dodal: „Saúdové přirozeně financují ozbrojené fundamentalistické skupiny v Sýrii. (…) Turci mají spoustu důvodů přivést Saúdy do nesnází," prohlásil Kiriakou.

Následně poukázal na to, jakým způsobem byl novinář nalákán do Istanbulu — sdělili mu, že se tam musí dostavit kvůli tomu, aby tam získal dokumenty a mohl se oženit.

„V saúdské ambasádě ve Washingtonu mu řekli, že musí přijet do Istanbulu. Takže ho přilákali do Istanbulu a zabili ho tam," prohlásil bývalý agent CIA.

© REUTERS / Osman Orsal Turecká policie v konzulátu Saúdské Arábie objevila důkazy vraždy novináře Chášakdžího

Jako nejvíce překvapující je ovšem, podle jeho slov, fakt, že si korunní princ Saúdské Arábie myslel, že mu tato vražda projde a zůstane bez povšimnutí.

„To zajímavé pro mě je, že si Saúdové mysleli, že to nikoho nebude zajímat, že si toho nikdo nevšimne. A díky Jaredu Kushnerovi (manžel dcery Donalda Trumpa — red.) víme, že korunní princ Saúdské Arábie Mohammad bin Salman je překvapen, že se o tom vůbec mluví," prohlásil Kiriakou.

Bývalý agent následně prohlásil, že saúdský vládce v této operaci velmi přestřelil, což se dá vysvětlit jeho nezkušeností.

„Mohammad bin Salman znovu ukázal, že není připraven vést toto království. Začal ilegální válku v Jemenu, zruinoval vztahy s Katarem a nyní zavraždil Džamála Chášakdžího. Je čas, aby někdo intervenoval, aby toto vedení vyměnil," dodal bývalý agent.