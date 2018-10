V Arktidě je nalezen malý monstrum připomínající UFO (FOTO)

Expedice do Arktidy objevila zcela nový druh malých příšer kvůli tomu, že někteří z nich byli zmrazeni do ledu, uvádí Planet-today. Výzkumnici pojmenovali druh Monstrillopsis planifrons, to znamená "malý monstrum s plochou hlavou". Podobné výzkumy dokazují, že Arktida a Antarktida jsou plné záhad, které čekají na jejich objevitele.

Vedoucí autorka studie Aureli Delaforg označuje v článku na portálu ZooKeys , že výzkumné činnosti a analýza různých regionálních zón Arktidy postupně zvyšují počet nových druhů živočichů a rostlin.

M. planifrons — je podivný miniaturní tvor, jen pár milimetrů dlouhý, připomínající jednookou, osmičelou krevetu s chlupatými tykadla. Kromě toho se "malý monstr" má další pár končetin, připomínající menší kopii končetin vydry, a také neobvyklý typ genitálií.

Odhalení bylo úspěšní, protože v květnu až červnu je možné pozorovat dospělé jedince. V jiném čase, jsou buď v larválním stádiu, nebo již aktivně parazituji na měkkýších.