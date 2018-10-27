Šokující VIDEO. Dvě ženy se doslova propadly do podzemí

Na pomoc přispěchali kolemjdoucí. Ženy vytáhli z propadliny a následně byly odvezeny do nemocnice. Podle Internethaber navzdory epickému pádu byly ženy jen lehce zraněny. Po poskytnutí potřebné lékařské péče odešly domů, uvádí Life.
Diyarbakır'da, çalıştıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan doktor ve hemşire, evlerine gitmek için yolda yürüdükleri sırada bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü. Oluşan çukura düşerek hafif yaralanan doktor ve hemşireyi, yardıma koşan çevredekiler çıkarttı pic.twitter.com/kLLWLhTXYa— SuperHaber Video (@superhabervideo) October 25, 2018
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