Šokující VIDEO. Dvě ženy se doslova propadly do podzemí

Diyarbakır'da, çalıştıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan doktor ve hemşire, evlerine gitmek için yolda yürüdükleri sırada bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü. Oluşan çukura düşerek hafif yaralanan doktor ve hemşireyi, yardıma koşan çevredekiler çıkarttı pic.twitter.com/kLLWLhTXYa