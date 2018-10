Polákům se zachtělo do vesmíru. Rusko však „zničilo“ jejich sny

„V současnosti více než 60 soukromých polských firem provádí zakázky pro Evropskou vesmírnou agenturu (EAK). Bylo splněno více než 200 úkolů," řekl Grzegorz Brona.

© Sputnik / Press service of Roskosmos Vědci odhalili nové nebezpečí vesmírných letů

Rovněž nevylučuje vznik kosmodromu v polské Ustce na pobřeží Baltského moře pro spuštění suborbitálních raket a také největšího datového centra v Evropě.

Polský prezident Andrzej Duda také sní o vesmíru. 22. října ve Varšavě na konferenci Technologie budoucnosti. Vesmírný průmysl totiž promluvil o zvýšení investic do oblasti vesmíru.

Tyto ambiciózní vesmírné plány Polska v rozhovoru pro Sputnik okomentoval člen Ruské akademie kosmonautiky Andrej Jonin.

Místo Polska a jakékoli jiné země ve vesmíru určuje všeobecný stav vesmírného trhu. Zde jsou podle mého názoru nyní dva hlavní trendy. První je spojený se začátkem seriózního rozvoje obchodu země.

Například kosmický internet, který je důležitou součástí digitální ekonomiky na Zemi. Ten bude mít nejen globální dosah a využití, ale také v podstatě globální akcionáře, zástupce různých zemí. Nestane se tak, že by nějaká země zaujala ve vesmíru zvláštní místo, to je první věc. Zadruhé jde o výrobu satelitů. Nemyslím si, že trh bude růst. V průzkumu blízkého i vzdáleného vesmíru (Měsíce, Marsu) zůstanou stejní hráči. Koneckonců to vyžaduje obrovské investice, zejména pro překonání dvou nových technologických překážek. První je spojena s možností nacházení se člověka na dlouhou dobu mimo Zemi. Maximální délka na daný moment je půl roku, a pokud mluvíme o Měsíci a zvláště Marsu, to nestačí. Druhá bariéra je spojena s vytvořením nového zdroje energie a jeho použití ve vesmíru. Žádné solární panely zde nepomohou. Jediná věc, kterou nyní má člověk na Zemi, je jaderná energie. A ve světě se ji zabývají pouze dvě společnosti. Jednou z nich je ruský Rosatom.

Proto v této situaci žádná země na světě, která nemá vážné lidské a finanční zdroje zkoumat vesmír samostatně nedokáže.

Jak okomentujete výrok Grzegorza Brony, že po 20 letech se Polsko stane vedoucí vesmírnou velmocí?

Vesmír je sen. A zakázat Polsku snít o vesmírných projektech je nemožné. Ale cesta ke hvězdám bude nemožná, pokud země budou postupovat samostatně. Pokud se někdo dokáže dostat do vesmíru, a dokonce i na měsíce, tak to udělá celé lidstvo. To znamená, že se musíme sjednotit, to je hlavní myšlenka. Opakování vesmírného závodu padesátých a šedesátých let mezi SSSR a USA je nyní nejen nemožné, ale kontraproduktivní.

Polská kosmická agentura PAK nevylučuje vznik kosmodromu v Polsku pro spuštění suborbitálních raket. Dokonce jmenovala případné místo v Ustku. Jak byste se k této volbě vyjádřil a jaké vlastnosti by měly být brány v potaz při stavbě kosmodromu?

Vytvoření kosmodromu ve středu Evropy je těžké si představit. Koneckonců je nutné pochopit a vyhodnotit rizika. Můžete spustit rakety z Moskvy, ale musíte pochopit, co se stane, pokud dojde k nehodě. A určitě se to někdy stane. Pro kosmodrom musíte hledat opuštěné místo nebo ostrov. Koneckonců místo spuštění je hlavním nebezpečím. Ve středu hustě obydlených oblastí budou náklady na bezpečnost a pojištění rizik obrovské.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce