Liberální disident nebo islamista: kdo ve skutečnosti byl zabitý saúdský žurnalista?

Francouzsko-syrský politolog Bassam Tahhan a specialista na islám z francouzského výzkumného centra CNRS řekli Sputniku o islamistických myšlenkách zabitého žurnalisty.

"Džamál Chášakdží vystupoval za politický islám. Nebyl zastáncem světského systému. Vystupoval proti světskému státu, nehledě na to, že se označoval za moderního člověka," řekl Tahhan.

Francouzsko-syrský politolog Bassam Tahhan je expert na region. Není spokojen s tím, jak zabitého novináře představují. Nehledě na to, že politolog jeho smrti, z níž je obviňován saúdský režim, lituje, je zklamán tím, že mnohá média si nevšímají jeho minulosti.

Patřil k Muslimskému bratrstvu, měl blízko k Usámu bin Ládinovi a islamistické ideologii. Chášakdží nebyl prostě jen spolupracovníkem Washington Post, žurnalistou. Nehledě na to, že když žil v USA, tak opravdu psal kritické články o saúdské vládě a o následníkovi trůnu Mohamedu bin Salmánovi, měl i druhou tvář.

„Až smrti byl členem organizace Muslimské bratrstvo. Připojil se k nim, když byl ještě student. Fakt, že patřil k velké saúdské rodině, jeho vzdělání a to, že mnoho let se pohyboval v nejvyšších sférách vlády v Rijádu z něho udělali jednoho z baronů tohoto hnutí," říká Karim Ifrak, islamolog a pracovník Národního centra vědeckých výzkumů (CNRS).

Tato mezinárodní islamistická organizace byla založena v roce 1928 v Egyptě. Tvrdí, že bojuje proti „úpadku světského Západu" a proti „slepému napodobování evropského modelu" na muslimské zemi. Hnutí je považováno za teroristickou organizaci v mnohých zemích na světě, včetně Ruska. Jeho členové nejsou příliš tolerantní vůči těm, kdo nepraktikují sunnitský islám podle jejich představ. Politická pouť zavražděného novináře byla s Bratrstvem těsně spojena, i s jejich islamistickou ideologií.

„Džamál Chášakdží si byl blízký s Usámou bin Ládinem z celé řady příčin. Oba byli z velkých saúdských rodin, které se navzájem znaly. Chášakdží opakovaně navštěvoval bin Ládina během první války v Afghánistánu, když bojoval proti SSSR. Byl jen na oko reportérem, to ale bylo pouze krytí. Skutečně byl novinář, tento přístup ale byl za jiným účelem: měl hrát roli prostředníka mezi svým strýcem, velkým obchodníkem se zbraněmi a bin Ladinem, který zbraně aktivně nakupoval. (…) Když američtí vojáci zabili bin Ladina v květnu roku 2011, Džamál Chášakdží byl velmi zarmoucen," řekl karim Ifrak.

Podpora dobrých vztahů s vysoce postavenými reprezentanty saúdské vlády a napomáhání rozšíření politického islámu — přesně tohoto kurzu se držel Chášakdží po dobu mnohých let.

Džamál Chášakdží byl také klíčovou figurou při příchodu Muhammada Mursího z Muslimského bratrstva na prezidentský post v Egyptě během arabského jara.

„On byl zcela jistě velkým hráčem. Džamál Chášakdží byl expertem na práci s veřejností. Byl to člověk s velkými kontakty. Byl přítelem lidí s neomezenými zdroji. Měl vše, aby se mohl stát klíčovým účastníkem arabského jara, které stálo život stovky tisíc lidí a do dnešního dne vyvedlo z rovnováhy některé arabské země. Džamál Chášakdží patřil mezi ty, kdo viděli spasení v panislamismu a ve vytvoření chalífátu," prohlásil Ifrak.

„V jeho pohledu na věci byl jeden velký problém: menšiny. Představte si, že v Egyptě vytvoříte politický islám. Co mají dělat miliony koptů, kteří nejsou muslimové? Dostanou status „zimmi", což jsou občané druhé kategorie. To samé se týká křesťanů v Libanonu, Sýrii a Iráku. A co ohledně těch muslimů, kteří nejsou sunnité? Džamál Chášakdží byl nepřítelem šíitů. Měl dvojité standarty v politických pohledech i ve vztahu k menšinám ve státě, kde vládne sunnitský politický islám," prohlásil Bassam Tahhan o zabitém saúdském žurnalistovi.

„S ohledem na jeho pohledy na politický islám vypadá kritika nedostatku demokracie a reforem v jeho článcích jako schizofrenie," dodal Tahhan.