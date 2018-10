Autor knihy o pohřešovaném letu MH370 tvrdí, že zná místo zřícení letadla

V rozhovoru s Daily Star, autor knihy MH370 Larry Vance uvedl, že záhada je vyřešena a že zná, kde se nachází pohřešované letadlo.

© AP Photo / Daniel Chan The National Geographic zrekonstruoval „smrtelnou spirálu“ zmizelého letu MH370 (VIDEO)

Zůstává skeptický v tom, že by mohlo být letadlo někdy nalezeno, ale řekl, že letadlo by se mělo nacházet na jihu Indického oceánu.

Pokud se MH370 někdy objeví, mělo by to být na jihu Indického oceánu někde v blízkosti místa, kde se provádělo oficiální pátraní," dodal.

Vance, který věnoval osmnáct měsíců zkoumání pro napsání své knihy, odmítl teorii britského videoproducenta Ian Wilsona, který tvrdil, že nalezl pohřešované letadlo v kambodžské džungli poté, co hodiny zkoumal Google Earth.

„I když zatím to nebylo prokázáno, že MH370 letěl mnoho hodin a pak se zřítil v Indickém oceánu, každý, kdo má základní znalosti dynamiky by měl vědět, že B777, a dokonce ani žádný jiný letoun, nemůže spadnout do džungle a nechat stopu, kterou je vidět na tomto snímku," vysvětlil.

Vance říká, že pokud by letadlo havarovalo v kambodžské džungli, zlomilo by to spoustu stromů.

Let Malaysia Airlines MH370 s 239 cestujícími a posádkou na palubě se ztratil 8. března 2014 krátce po vzletu z Kuala Lumpuru.

Pouze několik kusů, o kterých se předpokládá, že jde o součásti trosek, bylo nalezeno na různých místech, včetně francouzského ostrova Réunion v Indickém oceánu, v Jižní Africe a v Mosambiku.