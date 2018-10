Na internetu si všimli shod v jednání Lukašenka s Putinem a Porošenkem

„Vy pravděpodobně cítíte, že on (Gomel) se ničím neliší od překrásných ukrajinských měst. To je přirozené, protože od hranice je to jako když hodíte kamenem. Zde žije velmi mnoho Ukrajinců, občanů Ukrajiny, kteří se kvůli konfliktu sem přestěhovali," řekl Lukašenko.

Dodal, že do země přijelo okolo 150 tisíc Ukrajinců. „Takže Gomel je dobré, teplé město pro Ukrajince," uzavřel.

Na začátku října se Lukašenko setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a během rozhovoru říkal podobné věci o Mogilevu.

„Podle vaší nálady, a já vás znám velmi dlouho, vidím, že se tady cítíte jako doma na tomto, můžeme říci, kousku ruské země. Město je takové, já bych dokonce i řekl, více ruské než běloruské — východ Běloruska," řekl běloruský prezident.