Už došli muži? Ukrajinská armáda vyrovná práva žen a mužů

Podle zákona mohou nyní ženy obsadit stejné pozice a získat stejné vojenské postavení jako muži. Zástupci obou pohlaví navíc budou plnit při vykonávaní vojenské služby stejné úkoly a budou mít stejnou míru odpovědnosti.

© Sputnik / Maxim Blinov Šéf Naftogazu uznal, že Ukrajina nemá perspektivy

Kromě toho ženy budou moci sloužit až do 45 let v hodnosti vojaček a seržantek a až do 60 let jako vyšší důstojnice. Dříve mohly být ve vojenské službě do 40 let.

Zákon zrušil omezení pro přechod žen do služby v rezervě. Jenom těhotné ženy jsou osvobozeny od vojenského výcviku. Věková hranice pro muže a ženy v rezervě byla rovněž vyrovnána na 65 let. Dříve byly ženy propuštěny ve věku 50 let.

Dokument byl podepsán prezidentem Ukrajiny Petrem Porošenkem 12. října.

V říjnu byl v Kyjevě vypočítán počet podvodníků. Povolávací rozkazy ignorovalo asi 80 % obyvatel města. Vojenský komisař posádky v Kyjevě upřesnil, že 57 549 osob v Kyjevě je povoláno k vojenské službě a celkově jde asi o 90 000 mladých lidí.