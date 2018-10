Němečtí čtenáři o plánech USA na rozmístění raket v Evropě: Bude z nás terč

Noviny vyvolaly aktivní reakci čtenářů. Mnozí uživatelé internetu vyslovili obavy, že se Evropa stane kvůli rozmístění amerických raket terčem útoku v případě rozpoutání velkého konfliktu, zatímco území USA zůstane relativně v bezpečí.

„Evropa se nesmí znovu stát hračkou Yankee. Doufám, že naše vláda bude dost moudrá a odmítne rozmístění útočných zbraní Američanů," napsal Erik D.

© Sputnik / Eduard Erben Válka v Evropě je nadohled! SPD ohodnotilo odstoupení USA od smlouvy INF

„Vypukne-li válka, budeme terčem my, nikoli USA," píše Stan Lee

„Představte si, že by Rusko postavilo protiraketové štíty v Mexiku a Kanadě a vykonávalo by na těchto územích vojenská cvičení. Jak dlouho by mlčely USA?" klade si otázku Axel F.

„Nesmíte zapomínat, že eventuální válka vypukne před našimi dveřmi a nikoli za Atlantikem," poznamenal House B.

Někteří uživatelé obvinili také Rusko z růstu napětí a připomněli rozmístění raketových systémů v Kaliningradu.

„Rusko už dávno rozmístilo rakety v Königsbergu (pozn. dnešní Kaliningrad)," napsal Alexander M.

Někteří čtenáři ale na to namítli, že se tyto rakety nacházejí na ruském území.

„Jsou to ruské rakety na ruském území, nikoli americké v Polsku nebo Rumunsku," připomněl Lutz G.

„Nechci mít na své zahradě ani ruské, ani americké rakety," uzavřel uživatel Bavaria One.