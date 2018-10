Lavrov: USA předaly Rusku seznam otázek ohledně INF, Moskva připravuje odpověď

© Sputnik / Valeriy Melnikov Gorbačov vysvětlil, proč se USA rozhodly odstoupit od smlouvy INF

Lavrov poznamenal, že Moskva již mnoho let poslouchá obvinění, že raketa, kterou obvykle označují indexem 9M729, byla testována Ruskem na vzdálenost zakázanou smlouvou INF. Ministr podotkl, že Spojené státy nejprve ani nepojmenovaly typ raket, které měly na mysli. Rusko požádalo o poskytnutí konkrétních údajů, Američané „nejprve dali jen číslo rakety, pak řekli, že to byly dva testy, poskytli data těchto testů a oznámili, že to byl (polygon — red.) Kapustin Jar," uvedl Lavrov.

„Jen před týdnem, několik dní před tím, než bylo oznámeno o záměru vystoupit ze smlouvy INF, Američané prostřednictvím svého velvyslanectví v Moskvě předali ruskému ministerstvu zahraničí rozsáhlý seznam otázek, které u nich vyvolávají podezření. Konečně nám to dali — v reakci na naše žádosti o poskytnutí toho, co je znepokojuje, a na základě čeho dospívají k závěru, že nedodržujeme Smlouvu. Tento seznam jsme poslali ruskému ministerstvu obrany a dalším resortům, které se musí podívat na tyto připomínky, začalo se pracovat na přípravě reakce na americké obavy," uvedl ministr v rozhovoru pro program „Moskva. Kreml. Putin" na televizním kanálu Rusko-1.

Když mluvil o tom, proč Spojené státy neposkytly okamžitě přesné údaje a stížnosti, Lavrov udělal předpoklad, že to může být spojeno s obavou, že „pokud odhalí nějaké informace, zkompromitují zdroje".

„Nezabývám se těmito otázkami odborně, takže můžu jen hádat, ale povrchně se ukázalo, že když nám předali velmi podrobný dotazník, na který už nějakým způsobem bylo možné reagovat (začali jsme připravovat odpovědi), po několika dnech bylo oznámeno, že dotazník dotazníkem, oni i tak odstupují. Tohle také nepřispívá k udržitelnému dialogu a předvídatelnosti," dodal ministr.