Moskva disponuje fakty o zasahování do vnitřní politiky ze strany USA a ví, že Ministerstvo zahraničí USA vynakládá 20 milionů dolarů ročně na „prosazování demokracie“ v Rusku. V pořadu „Rusko. Kreml. Putin“ to oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Nemáme prostě jen nějaké podezření vůči jejich vztahům a vůči jejich zákonu, který se jmenuje Zákon o podpoře Ukrajiny, který byl přijatý v roce 2015. V souladu s tímto zákonem Ministerstvu zahraničí USA není nabízeno, ale je nařízeno vynakládat 20 milionů dolarů na prosazování demokracie v Rusku, včetně financování ruských nevládních organizací vystupujících za „demokratizaci" všech sfér života," uvedl Lavrov.

Podle ruského ministra zahraničí byli američtí diplomaté nejednou zpozorováni na akcích opozice, včetně nesystémové, se slogany výměny režimu atd. Lavrov poznamenal, že jeho američtí kolegové se to snaží změnit ve vtip, ale na fakta o zasahování do vnitřní politiky Ruska Američané nereagují.

V současnosti jsou prověřovány všechny organizace, které jsou financovány tímto zákonem, dodal Lavrov.

V říjnu poradce amerického prezident pro národní bezpečnost John Bolton uvedl, čemu by se ruské úřady měly ve své politice věnovat. Podle něj Rusko nemá zasahovat do cizích voleb, mělo by opustit Krym a Donbas a také by mělo přestat s používáním nezákonných chemických zbraní proti ruským emigrantům na Západě.