Ruskému ropnému průmyslu hrozí miliardové ztráty. Proč?

Podle nových pravidel musí lodě tankovat palivo s maximálním obsahem síry 0,5 % nebo musí být instalovány tzv. skrubry, což jsou speciální čistící zařízení. V současné době činí maximální obsah síry v palivu, které je používáno k tankování lodních motorů, ve většině regionů zhruba 3¬¬,5 %.

V Rusku se vyrábí především ropa firmy Urals s vysokým obsahem síry. Podle údajů se v zemi do konce září nevyrábělo palivo, které by odpovídalo normám IMO. Navíc více než dvě třetiny vyráběné produkce obsahovaly síru v množství větším než 2,5 %.

Autoři článku se domnívají, že i přes modernizaci řady podniků, je pro ruský ropný průmysl nepravděpodobné, že by se úplně připravil na zavedení nových norem. Navíc příjmy z dalších možností prodeje paliv s vysokým obsahem síry nebudou schopny zcela pokrýt ztráty.„Ruský ropný segment bude pravděpodobně mezi těmi, kteří budou z finančního hlediska nejvíce trpět," cituje Bloomberg hlavního analytika firmy IHS Markit Ltd Alexandra Ščerbakova.

Podle odhadů dané agentury mělo Rusko loni utržit za prodej ropného paliva asi 9 milionů dolarů. Z hodnocení investiční banky Wood & Co. Financial Services a.s. vyplývá, že v roce 2020 by se ztráty v ropném průmyslu země mohly vyšplhat až na 3,5 milionů dolarů.

Informace o nových pravidlech se objevila již v polovině minulého roku. Mezinárodní námořní organizace (IMO) zdůvodnila jejich potřebu obavami o životní prostředí. Ekonomové tvrdí, že nová pravidla budou mít své následky: zvýšená poptávka po čistším palivu totiž může vést k přetížení kapacity a zdražení jiných ropných produktů, včetně leteckého petroleje (kerosinu).