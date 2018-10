Partner Radio Sputnik v USA žaluje Ministerstvo spravedlnosti USA kvůli zákonu FARA

Společnost RM Broadcasting LLC, která je partnerem společnosti Radio Sputnik ve Spojených státech, podává žalobu na Ministerstvo spravedlnosti USA kvůli žádosti agentury, aby se registrovala jako zahraniční agent. V pondělí to oznámil majitel společnosti RM Broadcasting LLC Arnold Ferolito.

„Nejsem agent. A pokud nejsem agent, proč bych se pod to měl podepsat (pod FARA, Zákon o registraci zahraničních agentů, pozn. red.)," řekl Ferolito. „Základem soudního sporu je tedy to, že nejsem agent, nesplňuji žádné požadavky, abych byl agentem, a proto si myslíme, že to nemusíme podepsat."

Zákon o registraci zahraničních agentů (FARA) funguje v USA již od roku 1938 a nařizuje registraci a pravidelné zveřejňování zpráv o organizacích, které představují zájmy zahraničních vlád, stran a dalších struktur. V současné době působí v USA asi 2 tisíce takových organizací. V roce 2012 byl podobný zákon schválen také v Rusku. Tento zákon nařizuje ruským neziskovým organizacím, které jsou financovány ze zahraničí, aby se registrovaly jako zahraniční agenti.