Přitahuje porno duchy? Příběhy herců z filmů pro dospělé, ze kterých mrazí!

Když budete hledat videa pro dospělé, pravděpodobně narazíte i na stovky parodií na tzv. Krotitele duchů (Ghostbusters), které jsou na internetu k dispozici.

Nová online série však bude zahrnovat skupinu pornohvězd , které loví duchy v reálném životě. Tým, který se skládá ze čtyř hlavních členů a je známý pod názvem Paranormální pornohvězdy (Paranormal Pornstars), tvrdí, že hledá odpověď na starou otázku, zda existuje posmrtný život. Bude ale tento tým při svém hledání opravdu úspěšný?

Zakládající člen Lee Green byl nejprve inspirován založením skupiny poté, co se v červnu spolu se svým bratrem Mitchem přestěhoval do nového studia. Bratři tvrdí, že si všimli podivných a nevysvětlitelných událostí ve své budově ve Walsalle. A to od různých ran, nárazů až po hasicí přístroje, které byly poházeny na podlaze.

„V určitém okamžiku nastala děsivá atmosféra a objevila se řada nevysvětlitelných zvuků. Vysvětlovali jsme si to ale tím, že se jedná o starou budovu a dál jsme si hleděli svého," uvedl Lee v rozhovoru pro Mirror Online:

„K prvnímu opravdovému incidentu došlo, když jsem byl v budově sám. Seděl jsem na pohovce v šatnách a zaslechl jsem hlasitý náraz. Vyskočil jsem, protože jsem si myslel, že se někdo pokusil dostat dovnitř. Podíval jsem se a uviděl jsem, že hasicí přístroj byl pohozen na podlaze," řekl Lee. V následujících týdnech byly, podle jeho slov, ve studiu slyšet kroky, i když tam nikdo nebyl. Také vodovodní kohoutky se zapínaly samy od sebe. Tým se i nadále pokoušel nějakým způsobem si vysvětlit tyto příšerné incidenty. Pak se ale jednoho dne stalo něco stalo, z čeho se Lee zkrátka nemohl vzpamatovat.

„Tehdy jsem pracoval v nejvyšším patře. Bylo to za denního světla, ale musel jsem zapnout světlo kvůli dodatečnému osvětlení a až jsem skončil, šel jsem světla zhasnout. Vstoupil jsem do pokoje a z dalekého rohu jsem slyšel sténání. Nevěřil jsem svým uším. Šel jsem po schodech dolů a pak jsem uslyšel, jak se dveře v horním patře otevřely a zabouchly. Stál jsem tam a díval jsem se na to, slyšel jsem každý schod, jeden po druhém — bum, bum, bum — a něco se na mě řítilo!"

„Neviděl jsem nic a neměl jsem u sebe nic, čím bych to mohl vyfotit. Když jsem ale slyšel prasknutí asi pěti nebo šesti schodů, rychle jsem zmizel. Měl jsem opravdu strach a nevěděl jsem, co mám dělat."

Lee, který je velkým fanouškem paranormálních show a filmů, o incidentu řekl svému bratrovi. Dvojice se rozhodla, že přiláká několik kamarádů a zjistí, zda by se dal duch vystopovat.

Zavolali pornohvězdám Tindře Frost a Hayley B a pustili se do práce. Nyní tato skupina tvrdí, že na kameru zachytila celou řadu paranormálních setkání. „Od té doby, co jsme začali s kontaktováním a vyšetřováním, jsme zachytili řadu strašidelných hlasů, a to buď přes spirit box pro duchy (vysílačka do záhrobí, pozn. red.) nebo rovnou takové, které nikomu nepatřily," řekl Lee.

„Některé z nich zahrnovaly jména našeho týmu či dětský smích, sténání a výkřiky, stejně jako jasné odpovědi na naše dotazy." Podle jejich názoru jsou důkazy o existenci duchů opravdu přesvědčivé. Poté, co skončilo první vyšetřování, si celý tým uvědomil, že si lov duchů natolik užívá, že by jej chtěli proměnit v koníček na plný úvazek. A tak nyní — vyzbrojeni kamerami, spirit boxy, hlasovými záznamníky, čtečkami EMF a dalšími speciálními zařízeními — cestují tito herci po Velké Británii a loví paranormální objekty.

Jejich show bude brzy ke zhlédnutí na Amazon Prime.

„Užili jsme si tolik zábavy a natočili jsme tolik důkazů, že jsme se rozhodli, že naše objevy ukážeme i v show, která už bude brzy zveřejněna," dodal Lee.