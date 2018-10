Osm zlodějů vyzbrojených noži napadlo nesprávnou oběť a poznalo, co je MMA

Skupina osmi zlodějů, kteři byli vyzbrojeni noži, si vybrala nesprávnou oběť, když se pokusila napadnout trenéra bojového umění v Essexu (Anglie). O události informoval deník The Sun.

Osudového dne se dvaadvacetiletý Louis Nicholson procházel spokojeně po ulici, když k němu přistoupila skupina mužů a požadovala, aby jim dal svůj mobilní telefon. Sportovec odmítl a zločinci na něj zaútočili.

„Hleděl jsem si svého, ale pak ke mně najednou přistoupilo osm mužů a chtěli mi vzít to, na co jsem si vydělal svou prací. Stručně řečeno — řekl jsem, že jsem připraven bojovat, protože jsem neměl v plánu jim telefon dát. Teď už vím, že to bylo hloupé," říká Nicholson.

Nehledě na to, že byli zločinci vyzbrojeni noži, dokázal Louis bojovat. Zloději ale muže bodli do podpaží a poranili mu ruku, proto mu lékaři museli zranění zašít.

„Dělal jsem vše proto, abych si nějak udržel odstup. Dokonce se mi podařilo dva z nich udeřit do obličeje a oba pak spadli na zem. Boj trval asi dvě minuty. Pak se chopili nožů a začali mě bodat," dodal mladík.

Louis se snažil, aby se rvačka přesunula na místo, kde se pohybuje více lidí a někdo mu tak mohl pomoci. Nakonec musel překonat cestu dlouhou 100 metrů, než se dostal k metalurgickému podniku. Sportovec, který vyučuje bojové umění MMA, vběhl do areálu podniku a křičel na tamní pracovníky, aby zavolali policii. Zlončincům se však v tu chvíli podařilo uniknout.

„Musím říci, že mi bojové umění zachránilo život. Nebyl bych tu, kdybych nevěděl, jak si mám udržet od útočníků odstup. Nemůžu ale tvrdit, že to stačí k přežití," pronesl závěrem statečný trenér.