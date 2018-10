Japonsko na logistický experiment využije Transsibiřskou magistrálu

Na konferenci gubernátorů zemí severovýchodní Asie, která proběhla ve Vladivostoku během 23. summitu pro mezinárodní výměnu a spolupráci regionálních úřadů zemí severovýchodní Asie, to oznámil vicegubernátor prefektury Tottori Nogawa Satoshi.

Podle něj je hlavním úkolem vytvoření nového dopravního koridoru na základě trajektového spojení DBS (Vladivostok — jihokorejské Tonghe — japonské Sakaiminato) čínské provincie Ťi-lin a v budoucnu i na dalším území.

V dubnu loď v testovém režimu vplula do přístavu Zarubino (Přímořský kraj), odtud byl náklad převezen do Číny , uvedl Satoshi a dodal, že to sice zrychlilo přepravu, ale také byla objevena řada problémů.

Japonské noviny Yomiuri dříve oznámily, že Rusko a Japonsko plánují zahrnout Transsibiřskou magistrálu do rozvoje takzvaného třetího kanálu dodávek zboží mezi oběma zeměmi.

Nyní se náklady mezi Japonskem a Ruskem přepravují hlavně vzduchem nebo po moři. Podle údajů japonského ministerstva dopravy přeprava po moři trvá 53 až 62 dnů. Letecký transport je mnohem rychlejší, ale zatím finančně nevýhodný.

Podle odborníků přeprava nákladů po Transsibiřské magistrále sníží náklady společností až o 40 %. Dodávky potrvají 20 až 27 dnů.