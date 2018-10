Washington Examiner: USA se snaží „zaškrtit“ Írán, ale ohrožují dominantní ohrožení dolaru

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v současné době zvažuje, že odstřihne Írán od mezinárodního platebního systému SWIFT. Informace o dané události byly zveřejněny v deníku The Washington Examiner a publikovány na portálu RT.com.

Pokud se Washington k tomuto kroku uchýlí, mohlo by to přinutit ostatní země k tomu, aby si vytvořily své vlastní platební systémy. Zároveň by tím Amerika riskovala, že podkope dominanci dolaru ve světovém finančním systému, uvádí se v článku.

Evropští diplomaté varují, že zpřísnění finančních sankcí USA proti Íránu by mohlo donutit zbytek světa k vytvoření alternativních bankovních systémů. A právě tyto systémy by mohly být schopny narušit dlouhotrvající dominanci dolaru, píše The Washington Examiner.

Taková prohlášení zní na pozadí toho, kdy administrativa Trumpa posuzuje otázku o zavedení agresivních sankcí vůči Teheránu. Cílem těchto sankcí je odstřihnout Teherán od mezinárodního bankovního systému.

Tím, že se blíží chvíle, kdy budou zavedena omezující opatření proti íránskému ropnému průmyslu, se veškerá pozornost přesouvá na Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT). Tento systém zahrnuje zástupce velkých bank z deseti nejvíce ekonomicky rozvinutých zemí světa. Organizace pomáhá bankám po celém světě vzájemně spolupracovat prostřednictvím různých transakcí.

Spojené státy sice nekontrolují SWIFT, ale americký prezident Donald Trump může ohrozit členy představenstva organizace tím, že jim práci ve finančním systému USA zakáže, a to v případě, že budou íránským bankám pomáhat v porušování amerických sankcí.

V současné době tak Spojené státy vyvíjí tlak na SWIFT, aby Írán odstřihl od tohoto mezinárodního platebního systému. Washington očekává, že tímto způsobem „zaškrtí" ekonomiku íránského „režimu", píše se v článku.

Nicméně možnost takového zvratu událostí vyvolává otázky ohledně toho, jak by mohl svět zareagovat na odstřihnutí íránských bank od systému SWIFT. Jeden západní diplomat, jehož jméno nebylo uvedeno, deníku The Washington Examiner prozradil, že takový krok Washingtonu může vést k tomu, že bude urychleno jednání o nutnosti vytvořit alternativní systémy, které nebudou závislé ani na americkém dolaru, ani na politice USA. A v konečném důsledku to bude právě americká měna, která utrpí…

„V současné době jsou sankce efektivní kvůli finanční nadvládě Spojených států jako světové rezervní měny. Nátlak na SWIFT, aby odstřihl Írán, by ale mohl být impulsem pro Čínu a Rusko, aby vytvořily vlastní systémy SWIFT, což není v našem zájmu," prohlásil nejmenovaný diplomat.

Nicméně, i přes všechna tato varování, se mnoho amerických „jestřábů", kteří se vůči Íránu staví bojovně, stále nechce vzdát svého záměru odstřihnout íránské banky od platebního systému.

„Sankce v rámci SWIFT jsou nezbytným krokem k bezchybnému fungování nově zavedených sankcí," uvedl americký kongresman Peter Roskam. „Bez sankcí v rámci SWIFT bude pro Írán mnohem snazší snášet a obcházet nově uložené sankce."

Ruský prezident Vladimir Putin se snažil umocnit obavy ohledně toho, že americký dolar oslabí svou pozici v případě, že budou USA příliš tvrdě jednat vůči Íránu.

„Zdá se mi, že naši američtí partneři dělají kolosální a strategickou chybu. Podkopávají důvěru v dolar jako v univerzální a v současnosti také jedinou rezervní měnu," pronesl ruský lídr, když komentoval situaci kolem Teheránu.

Američtí „jestřábi" však považují tato Putinova prohlášení za „prázdné politické výhrůžky" od vůdce země se slabou ekonomikou, který usiluje o to, aby se Spojené státy vzdaly svého plánu.