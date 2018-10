Ekonomové: Bohatí lidé nežijí déle, než chudí

V roce 2016 badatelé z Harvardu zjistili, že ve Spojených státech je očekávaná délka života bohatých lidí starších čtyřiceti let o 6,5 let delší, než je tomu u chudých lidí. Výzkum však vycházel z předpokladu, že lidé zůstávají po celý život bohatí či chudí. Ve skutečnosti se ale během 10 let zhruba polovina chudých lidí stane bohatšími a polovina bohatých lidí zchudne. Přičemž se ale míra úmrtnosti mezi těmi, kteří přecházeli z jedné skupiny do druhé, nelišila.

Dánští badatelé vytvořili nový model spojující příjem a délku života, v němž brali v potaz i tento faktor. Použili oficiální údaje o příjmech a úmrtnosti Dánů za období 1983-2013. Podle nových údajů rozdíl v délce života bohatých a chudých činil u dánských mužů 2,4 roku a u žen pak 2,2 roku.

Vědci ale poukazují na to, že rozdíl v průměrné délce života u bohatých a chudých Dánů za posledních 30 let postupně vzrostl. A to i navzdory skutečnosti, že v Dánsku můžete bezplatně získat vzdělání i lékařskou péči. Vědci tento jev spojují se skutečnosti, že lidé s vysokými příjmy pravděpodobněji častěji využívají nové lékařské technologie a také se zabývají prevencí onemocnění.