Sputnik je v první desítce nejnavštěvovanějších internetových médií Turecka

Sputnik Turecko patří mezi deset nejnavštěvovanějších internetových zdrojů Turecka. Potvrzují to údaje mezinárodní společnosti Gemius*, která se zabývá analýzou a statistikou chování uživatelů internetu.

Turecký Sputnik obsadil 9. místo v navštěvovanosti (celkový ukazatel navštěvovanosti z mobilních zařízení a počítačů) mezi internetovými zdroji tureckých médií a předhonil tak v celkovém počtu návštěvníků takové velké zdroje jako zpravodajskou agenturu İhlas, zpravodajské portály Ahaber, TGRT Haber, noviny Akşam, Star, Takvim, Dünya, Türkiyegazetesi, ekonomický portál Bloomberg HT.

Kromě toho v počtu návštěvníků z mobilních zařízení Sputnik Turecko předhonil noviny Cumhuriyet — jeden z nejstarších a nejvlivnějších deníků v republice. Zahraniční média v žebříčku celkových ukazatelů uvedena nebyla.

„Mediální oblast se v Turecku rozvíjí velmi dynamicky a vyznačuje se vysokou úrovní konkurence. Podařilo se nám však mnohého dosáhnout. Úspěch Sputniku Turecko je založen na rychlosti uveřejňování zpráv, důvěryhodnosti a různorodosti. Když turecký čtenář potřebuje operativní a přesnou informaci, jde k nám. Výrazně se lišíme od jiných tureckých zdrojů multimediálním obsahem: zcela originální infografikou, interaktivními stránkami, videozprávami. Pokrýváme domácí i zahraniční politiku a vyhýbáme se přitom zavádějícím nadpisům a klišé, které už turecké čtenáře nudí," uvedl Mahir Boztepe, hlavní redaktor Sputniku Turecko.

V říjnu 2018 pořad Poslechněte si i toto autora a moderátora Yavuze Oğhana na vlnách tureckého vysílání Sputniku byl prohlášen za Nejlepší rozhlasový pořad roku v rámci Třetího každoročního slavnostního předávání cen v oblasti televizní, rozhlasové a internetové žurnalistiky Emre Madrana. Bývalá hvězda CNN TÜRK Ahu Özyurt vede od 1. října na Sputniku Turecko nový informačně analytický pořad Úplný obrázek. Sputnik Turecko má na svém twitterovém účtu přes 520 tisíc fanoušků.

*Žebříček uvádí údaje o počtu internetových návštěvníků tureckých médií nad 12 let za období od 1. do 31. srpna 2018. Je brána v úvahu návštěvnost s ohledem na ukazatele AMP a IA včetně uživatelů ze stolních počítačů a mobilních zařízení. Do výzkumu jsou zařazeny údaje o 119 mediálních webových stránkách Turecka.