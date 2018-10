9 oblíbených mýtů o ženách, které věda dávno vyvrátila, ale mnozí lidé jim dosud věří

Co chtějí ženy, zřejmě dosud nikdo nezjistil. Existuje však řada mýtů o ženách. Portál AdMe.ru se na základě různých výzkumů a statistik rozhodl rozptýlit 14 z nich.

Мýtus č. 1: Ženy instinktivně mají rády děti

© Fotolia / Pressmaster Счастливая семья

Existuje názor, že díky mateřskému instinktu mají ženy větší sklon milovat děti nezávisle na tom, jestli jsou vlastní nebo cizí. Před několika lety se však v Centru intenzívního studia chování v Palo Alto rozhodli prověřit mnoho stížností na chování cizích dětí ze strany návštěvníků kavárny rychlého občerstvení. Ukázalo se, že na 9 žen, které si stěžovaly na pláč a hluk ze strany dětí, připadal pouze jeden muž, který vyjádřil svou nespokojenost s dětským chováním. Můžeme to vysvětlit tou skutečností, že ženy v podstatě věnují více pozornosti dětem a častěji si všímají jejich chování.

Kromě toho profesor Ross Parke z USA zjistil, že otcové více než matky hovoří se svými novorozenými dětmi. Muži také velmi dobře chápou, co konkrétně vyjadřuje dětský pláč: únavu, hlad, nedostatek pozornosti atd.

Мýtus č. 2: Ženy hůře snášejí fyzickou bolest

Fyziologové ze Sienské univerzity se domnívají, že ženy jsou trpělivější, nehledě na to, že mužům pomáhá lépe snášet bolest přírodní analgetikum — mužský hormon testosteron. Ženy ho mají méně, ale trpělivěji snášejí bolest. Mimochodem, právě kvůli vysoké koncentraci testosteronu v krvi mají muži celkově nižší imunitu. Existuje dokonce takový pojem jako „mužská chřipka". Kromě toho muži desetkrát častěji než ženy ztrácejí vědomí při pohledu na krev. Je to vysvětlováno tím, že ženy ji vidí pravidelně a neberou ji jako něco mimořádného.

Мýtus č. 3: Ženy jsou zbabělejší

Podle výsledků výzkumu německého vědce F. Riemanna, autora prací o fenoménu strachu, ženy mají menší schopnost poznat rizikovou situaci a častěji konají odvážné skutky bez přemýšlení. Zároveň jsou však ženy méně ochotné překračovat svůj pocit strachu, pokud si ho uvědomují.

Мýtus č. 4: Žen je na světě více než mužů

V průměru se na světě rodí na 107 chlapečků 100 holčiček. Pokud do této statistiky nebudeme započítávat země typu Indie a Číny, kde je tato nerovnováha udržována uměle. Vědci uvádějí, že relativní mír v posledních 50 letech vedl k tomu, že nedostatek žen je vidět prakticky všude. Dokonce i v těch zemích, kde je podíl žen v obyvatelstvu vyšší, je taková demografie podmíněna vyšší úmrtností mužů.

Statistika je s vědci solidární. Například údaje Federální služby státní statistiky hlásí: ve městech na 1000 mužů do 29 let připadá 974 žen. Poměr počtu mužů a žen se vyrovnává blíže k věku 35 let.

Mýtus č. 5: Ženy jsou slabé pohlaví a hůře přizpůsobeny k životu

Předpokládá se, že muži mají větší sklon k aktivnímu vyjádření agrese než ženy, ale vědci zjistili, že tomu tak není. Kromě toho se ženy lépe přizpůsobují životu a snášejí různé nepříjemnosti. Vědci se domnívají, že je to způsobeno zvláštnostmi DNA. Ženy jsou šťastnými majitelkami chromozomu XX a jsou odolné vůči mnoha genetickým nemocem, například svalové dystrofii a hemofilii. Ačkoliv svalová hmota průměrné ženy je o 24 % menší než u průměrného muže, mnohé kritické situace, například dlouhodobé hladovění, žízeň nebo prudké změny teploty snášejí ženy lépe. Kromě toho jsou ženy mnohem odolnější vůči infekcím.

Мýtus č. 6: Ženy mají raději sladká jídla a muži maso

© Fotolia / Aamulya Bonbóny

Existuje názor, že muži nutně potřebují živočišnou bílkovinu a ženám více chutná něco lehkého a pokud možno sladkého. Ve skutečnosti muži v podstatě příliš nepotřebují živočišné proteiny a mohou je klidně nahradit rostlinnými bílkovinami. Žena však maso nutně potřebuje, aby si zachovala normální funkci reprodukční soustavy a snížila riziko narození nemocných dětí. Dnes odborníci na zdravou výživu vytvářejí pro vegetariánky složité jídelníčky a předepisují minerální a vitamínové soubory, aby alespoň částečně zmírnili škodu, kterou mohou ženy způsobit svým budoucím potomkům.

Мýtus č. 7: Ženy vymyslely monogamní manželství

© Fotolia / Oneinchpunch Mladý pár

Monogamní manželství je ve skutečnosti patriarchální norma chránící právo většiny mužů na rozmnožování. Jinak by si několik žen mohlo vybrat jednoho nejúspěšnějšího, nejsilnějšího a nejvlivnějšího zástupce silného pohlaví a ostatní muži by zůstali stranou. Při patriarchálním zřízení jsou však ženy nuceny vybírat si partnery průměrné z hlediska evoluce a mužské přirozenosti, aby zachovávaly rod.

Мýtus č. 8: Мnohoženství je potěšení pro muže

Mnohoženství zohledňuje především zájmy žen: prakticky každá z nich může počítat se silným mužem, který zaručí jí a jejím dětem ochranu, střechu nad hlavou a jídlo. Slabí samci jsou při mnohoženství vyloučeni z evolučního závodu. A zatímco všelijací šejchové se baví v harému, obrovské množství mužů nemá vůbec žádnou ženu.

Мýtus č. 9: Ženy jsou čistotnější

Dokonce i toto, zdálo by se očividné tvrzení, dokázali vědci vyvrátit. Biolog Charles A. Herb z USA prozkoumal pracovní stoly, telefony, počítače, klávesnice, zásuvky a kabelky spolupracovníků a došel k závěru, že u žen je na těchto místech nahromaděno 4krát více bakterií než u mužů. Vědci to vysvětlují tím, že ženy často používají různou kosmetiku, která překvapivě vytváří příznivé prostředí pro mikroorganismy.