Nová válka? Srbský prezident oznámil, že „kosovská armáda“ bude vytvořena 28. listopadu

Vučić zdůraznil, že kosovští Albánci již přijali rozhodnutí o tom, že dne 28. listopadu, v Den albánské vlajky, bude vytvořena kosovská armáda. Ta má být tím nejlepším dárkem pro albánský národ.

Podle prezidenta nyní probíhá proces jednání a dále se bude diskutovat o řadě témat, kterými se Priština chystá omezit dialog s Bělehradem, pokud jde o hledání možných řešení.

„Jak vidíte, nejsou absolutně nakloněni tomu, aby cokoliv učinili v otázce Asociace srbských společenství (udělení rozšířených autonomních práv kosovským obcím s převážně srbským obyvatelstvem, pozn. red.). Je zřejmé, že se budeme potýkat se stále většími problémy."

Za další hrozbu pocházející ze samozvaného Kosova Vučić označil strategii kosovských Albánců, která se týká zajištění si podpory na cestě do Interpolu.

„Způsobí nám to velké problémy a vyvolá to mnoho trápení. Mám na mysli falešná obvinění proti Srbům a další samostatné budování pozice takzvaného Kosova jako oběti. Jedná se o další faktor, který by mohl v budoucích jednáních změnit atmosféru. Bylo by to bráno jako jakýsi signál, že si mohou dělat, co chtějí. A obávám se, že se dostaneme do začarovaného kruhu bez jakékoliv šance na šťastný konec. A tím šťastným koncem by byl v tomto případě kompromis," uzavřel celou věc srbský prezident.

Vučić dále dodal, že ho děsí vše, co v listopadu Srbsko čeká.

„Udělám vše, co na mně závisí, abych jakýmkoliv způsobem zachoval mír a pomohl svému lidu," zdůraznil srbský lídr.