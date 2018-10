Žena si na Halloween pořídila zuby ďábla. Když si je chtěla sundat, zažila skutečné peklo

Tew si pořídila zuby za tři dolary. V balení bylo také speciální lepidlo, s jehož pomocí si měla falešné zuby přilepit. A to Anna i udělala, uvedl WDTN.

​Ukázalo se, že to funguje. Halloween však pro Američanku skončil ještě dříve, než začal. Okamžitě totiž pochopila, že se tohoto nového úsměvu nemůže zbavit. Lepidlo totiž pořádně drželo a jeho efekt nebyl jen dočasný.

„Snažila jsem se zuby sundat, ale držely na svém místě. Snažila jsem se o to pořád dokola, chtěla jsem je vytáhnout ven, ale až do dvou do noci jsem s nimi ani nehnula. Dokonce jsem použila i kleště," prozradila Tew.

Nakonec musela žena vyhledat pomoc zubaře.

„Zubař se rozhodl, že zuby vyvrtá. Měl sice speciální věcičku na to, která by ty zuby mohla odstranit, ale bál se, že mi tím vyrve i mé vlastní zuby. Jen co začal vrtat, rychle za zuby zatáhl a já řvala jako malé dítě. Zuby ale nakonec vytáhl," podělila se o svůj příběh Američanka.