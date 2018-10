Americký ministr obrany nechápe, co dělá Írán v Sýrii

Americký ministr obrany James Mattis se domnívá, že účast v syrském konfliktu neodpovídá íránským zájmům. Řekl to v úterý během svého vystoupení v Institutu míru ve Washingtonu.

„Pro íránské občany to je nesmyslná válka, nacházení se v Sýrii…," tvrdí americký ministr. „Nebude to fungovat, zbytečně vynaloží velké množství zdrojů, které by mohly pomoci íránskému lidu."

Podle jeho slov by se íránská vláda neúčastnila tohoto konfliktu, kdyby „se starala o občany své země".

Koncem května podepsala ministerstva obrany Íránu a Sýrie smlouvu o rozšíření vojensko-technické spolupráce. Íránský vojenský atašé v Sýrii (brigádní generál Adolkassem Alinejad) řekl, že podle dohody mezi Teheránem a Damaškem bude zachována přítomnost íránských vojenských poradců.

Syrský prezident Bašár Asad již předtím prohlásil, že USA „vedou kurz zaměřený na oslabení stability na Blízkém východě a protahování konfliktu v Sýrii cestou podpory teroristických skupin". Podle jeho slov eskalace hrozeb ze strany USA na adresu Damašku vyžaduje zvýšenou spolupráci mezi Sýrií, Íránem a jejich spojenci.