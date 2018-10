Sputnik chtěl rozhovor se srbským prezidentem. Ale Vučić Sputniku sám pokládal otázky

Jak přijímáte toto gesto ruského prezidenta? Znamená toto udělení řádu, že si velmi cení vaší politiky?

Když jsem se o tom dozvěděl, byl jsem velmi hrdý. Vladimir Vladimirovič není ten člověk, který by často uděloval takové řády, ani já sám nejsem ten typ prezidenta, který miluje rozdávání vyznamenání. <…>

Když budu vycházet z toho, že dobře znám prezidenta Putina, předpokládám, že důvod spočívá v postavení Srbska jako nezávislého státu ve výlučně těžkých podmínkách. V tom, že se Srbsku podařilo zachovat svoji nezávislost a suverénní právo na rozhodování. V tom, že když Srbsko říká, že nebude zavádět sankce proti Rusku, nebo když říká, že zůstane na evropské cestě, nebo když říká, že nevstoupí do NATO. Srbsko si právě to myslí a stojí si za svým. Jsem velmi šťastný, že Vladimir Putin respektuje tuto pozici Srbska.

Myslíte si, že odchod Angely Merkelové (víme, že si jí vážíte) bude pro Srbsko pozitivní, protože ona otevřeně vystupuje za nezávislost Kosova?

Bojím se, že ne. A nemá to nic společného s našimi osobními vztahy. Nemám právo na osobní vztahy. Nepřemýšlím o tom, jestli někoho miluju nebo ne. Ten „někdo" měl pro Srbsko velký význam. Vzpomeňte si na naší krizi ve vztazích s Chorvatskem , když jejich premiér Milanović uviděl prvního migranta na hranicích své země, zavedl sankce proti Srbsku (pozn. V roce 2015 Chorvatsko Srbsku vyhlásilo „válku" kvůli migrantům, kteří se chtěli ze Srbska dostat do EU . Chorvatsko v té době už bylo členem Evropské unie. Záhřeb tehdy uzavřel hranice pro nákladní i osobní dopravu ze Srbska, Bělehrad přijal stejné opatření.) a řekl: „A proč bychom je neposlali do Maďarska?" A jak je poslat do Maďarska, když si u sebe postavilo stěnu s ostnatým drátem a vodní děla? Pokud by nebylo Angely Merkelové, kdo ví, jak by tento konflikt skončil. Takže to vůbec nejsou osobní sympatie.

Nemyslím si to. Také vám položím otázku, protože vím, že Sputnik umí na věci koukat z jiného úhlu. Brzy budou volby do Evropského parlamentu. Jaká tam bude pozice Srbska, jestli se tam všichni spojí proti koalici národních a pravicových konzervativních stran? Pokud se spojí liberálové, sociální demokraté, zelení, socialisté, komunisté a další? V jaké budeme situaci? Radši ani neodpovídejte. Jestli k tomu dojde, a vypadá to tak, co potom budeme dělat?