V Roskosmosu uvedli příčinu pádu Sojuzu

Dříve tuto verzi nejednou uváděli partneři Sputniku, nebyla ale potvrzena oficiálně.

„Příčinou toho, co zjistila komise, bylo nesprávné fungování snímače, který signalizuje rozdělení prvního a druhého stupně," řekl Krikaljov na slavnostní akci věnované 55. výročí Ústavu lékařských a biologických problémů Ruské akademie věd.

© Sputnik / Evgenya Novozhenina V Rusku promluvili o příčinách a následcích havárie Sojuzu

Mělo to podle jeho slov za následek, že jeden z bočních bloků prvního stupně Sojuzu-FG neodletěl do patřičné vzdálenosti a narazil do palivové nádrže druhého stupně. Nádrž se roztrhla.

K první v dějinách současného Ruska havárie v pilotované kosmonautice došlo 11. října. Nosná raketa Sojuz-FG nevynesla na oběžnou dráhu vesmírnou loď Sojuz MS-10 s novou posádkou ISS na palubě, kosmonauti však byli evakuováni na Zemi v návratovém modulu.

Členové mise ISS-57/58 Rus Alexej Ovčinin a Američan Nick Hague nebyli zraněni. Pro Ovčinina to byl už druhý let, v roce 2016 strávil ve vesmíru 172 dní. Hague letěl do vesmíru poprvé.