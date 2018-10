Dívka odešla do kláštera, strávila tam osm let a stala se pornohvězdou (FOTO)

Jeptiška, která strávila v klášteře osm let, kardinálně změnila svůj život a rozhodla se stát pornohvězdou. Yudi Pinedová se přiznala, že kněz se všemožně snažil jí to rozmluvit, ale obyvatelka Antioquie, Kolumbie, jeho rady ignorovala, uvádí Mirror.

Yudi se domnívá, že porno není nic špatného a její nová kariéra je ušlechtilá a důstojná. Přiznala se, že si každý den užívá pornografii a masturbaci, ale nehledě na to stejně chodí do kostela a navštěvuje nedělní mši.

„Když jsem chodila do školy, přicházely k nám jeptišky a tehdy jsem pochopila, že chci následovat jejich příkladu," vypráví dívka.

Když bylo Yudi 10 let, odešla do kláštera a strávila tam osm let. Dívka se tam cítila šťastná do té chvíle, dokud se nezamilovala do učitele náboženství a nerozhodla se opustit svou myšlenku.

Tehdy se Yudi přestěhovala do jiného města a začala pracovat ve společnosti Nestle a potom potkala Juana Bustose. Muž nabíral modelky, aby se svlékaly před webovými kamerami. Dívka se zúčastnila castingu a byla okamžitě přijata.

„Nejdříve jsem se cítila trapně, ale pak jsem si zvykla. Stejně jako dříve chodím ráda do kostela. Nikdy nevynechám páteční modlitby, sobotní shromáždění ani nedělní mši," přiznala se Pinedová.