Lukašenko uvedl, že k usmíření na Donbasu bude zapotřebí účast USA

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že bez zapojení USA do jednání ohledně Donbasu bude jen stěží dosaženo cíle o usmíření.

„Pokud se nám nepodaří přilákat Spojené státy k tomuto stolu (vyjednávacímu, pozn. red.), pak jen stěží dosáhneme našeho cíle," pronesl Lukašenko ve středu Minsku, když diskutoval o způsobech řešení konfliktu na Donbasu. Dané prohlášení prezident učinil při zahájení setkání hlavní skupiny Mnichovské bezpečnostní konference.

Lukašenko také navrhl, aby byla na Donbasu nasazena společná mise OSN (Organizace spojených národů) a OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě).

„Je nutné pokračovat v dalším hledání vzájemně přijatelného řešení ohledně rozmístění mírových jednotek na Donbasu. A popřípadě zvážit možnost nasazení společné mise OSN a OBSE na Ukrajině," prohlásil Lukašenko.

Prezident dále oznámil, že Minsk a Moskva přemýšlí o adekvátní reakci na plány Polska, které chce na svém území umístit americké vojenské základny.

„Pokud politici v Polsku oznamují, že jsou připraveni utratit miliardy dolarů za to, aby tam umístili americké zbraně a dovedli tam americké prapory, vytvořili jakousi „Trumpovu pevnost"… My, pochopitelně, reagujeme… A samozřejmě, že s naším hlavním spojencem (Ruskem, pozn. red.) přemýšlíme o tom, jak tomu všemu vzdorovat. A to s minimálními náklady, jelikož nejsme tak bohatí — ani Rusko, ani my… Přemýšlíme nad tím, jak najít v této situaci adekvátní odpověď," uvedl běloruský prezident.