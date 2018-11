Rusko, Indie a Írán vytvoří alternativu Suezského průplavu

V novém projektu bude zahrnuta železniční i lodní doprava. Zboží z Indie poputuje do íránského Bandar Abbásu na pobřeží Perského zálivu, odsud bude přepraveno na pobřeží Kaspického moře a následně do Astrachaně. Dále zboží po železnici pojede do Evropy.

© Sputnik / Ilya Timin Rusko může získat vlastní „Suezský průplav“, píší média

Koridor bude levnou a krátkou alternativou Suezského průplavu . Doba a cena nákladní přepravy se sníží o 30-40 %. Pokud například porovnáme dodávku zboží přes Suezský průplav z Bombaje do Moskvy , přes koridor Sever — Jih bude doprava o 20 dnů rychlejší. Navíc by podle plánů mělo ročně novou cestou putovat 20-30 milionů tun nákladu.

Ministr obchodu a průmyslu Indie Suresh Prabhu dříve oznámil, že aktivní využívání koridoru je nutné zahájit v co nejkratší možné době. Zkušební dodávky po nové trase proběhly už v roce 2014.