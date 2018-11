Britský ministr zahraničí prohlásil, že Rusko draze zaplatí

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt prohlásil, že by si Velká Británie přála návrat Ruska do systému založeného na pravidlech, ale pohrozil velmi vysokou cenou, nezmění-li RF své chování.

„Měl jsem donedávna za to, že si Rusko přeje být součástí mezinárodního právního systému, velice nás těšila možnost naprosto nových vztahů s Ruskem ve srovnání s tím, co bylo za dob bývalého SSSR, avšak v roce 2008 došlo k vpádu do Gruzie, v roce 2014 na Krym, probíhaly kybernetické útoky, použití chemických zbraní v Salisbury," řekl Hunt, který ve středu večer promluvil ve výzkumném ústavu Policy Exchange.

„Moc bychom si přáli najít způsob, jak vrátit Rusko (Hunt se nejdřív přeřekl, řekl Čínu, pak se ale za smíchu přítomných Číňanům omluvil) do mezinárodního systému založeného na pravidlech, ti si však jasně musí uvědomit, že budou-li se podobné případy opakovat, Rusko za to draze zaplatí," zdůraznil Hunt.

4. března byl v Salisbury otráven bývalý důstojník GRU Sergej Skripal a jeho dcera Julie, což vyvolalo velký mezinárodní skandál. V Londýně prohlásili, že se na tom podílelo Rusko, Moskva to ale kategoricky popírá.