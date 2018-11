Medveděv podepsal usnesení o odvetných opatřeních proti Ukrajině. Koho se dotknou?

Odvetná opatření se týkají 322 fyzických a 68 právnických osob. Opatřením budou zmrazeny finanční prostředky, cenné papíry a majetek, také bude zakázán vývoz kapitálu z Ruska.

Opatření se týkají zejména soudců Ústavního soudu Ukrajiny, poslanců, velkých ukrajinských podnikatelů a úředníků Porošenkovy administrativy.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Poslanec Rady promluvil o katastrofální situaci na Ukrajině

Konkrétně se opatření dotknout například ukrajinského ministra vnitra Arsena Avakova, předsedy Nejvyšší rady Andrije Parubije. Na seznam se dostali i Julie Tymošenková , ředitel SBU Vasyl Hrycak, šéf Naftogazu Andrij Kobolev, bývalý premiér Arsenij Jaceňuk a tiskový mluvčí ukrajinského prezidenta Svjatoslav Cegolko.

Odvetná opatření Ruska na sankce Kyjeva se ještě dotknou tří společností zaregistrovaných v zahraničí — dvě ve Velké Británii a jedna ve Švýcarsku.

„Seznam právnických osob, vůči kterým se zavádí speciální ekonomická opatření… 64. EastOne Group Ltd, Third Floor 95, The Promenade Cheltenham Cheltenham, GL50 1HH, United Kingdom 65. Ferrexpo plc, Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar, Switzerland… 68. Toledo mining corporation plc, Rouen House, Rouen Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RB, United Kingdom," uvádí se v příloze usnesení ruské vlády.

Vztahy Moskvy a Kyjeva

Rusko zavedlo kontrasankce v reakci na činnost Kyjeva. Ukrajina v květnu rozšířila sankce vůči ruským právnickým a fyzickým osobám a také prodloužila platnost omezení, která byla zavedena v předchozích letech.

Navíc v lednu 2015 Nejvyšší rada označila Rusko za stát agresora. Kyjev opakovaně obviňoval Moskvu ze zasahování do věcí Ukrajiny, zejména z účasti v konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny, špionáže, kybernetických útoků a dodávkách ukrajinských raketových motorů do Severní Koreje.

Moskva několikrát oznámila, že není stranou ve vnitro ukrajinském konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a ekonomickou krizi.