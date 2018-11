Byla oznámena příčina havárie Sojuzu-FG

Řekl, že k incidentu došlo ve 118. sekundě letu. Skorobogatov zdůraznil, že snímač rakety mohl být poškozen pouze během jeho montáže na Bajkonuru.

Zeptali jsme se kosmonauta Oldřicha Pelčáka, jak funguje záchranný systém lodí Sojuz

Během odpojení boční blok narazil do centrálního a otevřel palivovou nádrž, dodal.

Komise připravila doporučení pro opětovnou prověrku již smontovaných raket. Jejich demontáž a montáž mají kontrolovat zvlášť pečlivě, včetně fotografování a natáčení všech etap na video.

„Ukázalo se, že máme dvě takové rakety. Jedna končí přípravy v Guyanském středisku, druhá na kosmodromu Bajkonur, která má být použita na vypuštění dopravní nákladní lodě Progress," sdělil Skorobogatov.

Ruská strana již informovala NASA o výsledcích vyšetřování. Komise rovněž doporučila opětovnou atestaci techniků Bajkonuru, kteří montují Sojuzy.

K první v dějinách současného Ruska havárie v pilotované kosmonautice došlo 11. října. Nosná raketa Sojuz-FG nevynesla na oběžnou dráhu vesmírnou loď Sojuz MS-10 s novou posádkou ISS na palubě, kosmonauti však byli evakuováni na Zemi v návratovém modulu.

Členové mise ISS-57/58 Rus Alexej Ovčinin a Američan Nick Hague nebyli zraněni. Pro Ovčinina to byl už druhý let, v roce 2016 strávil ve vesmíru 172 dní. Hague letěl do vesmíru poprvé.