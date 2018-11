Britové z ní byli na prášky! Ale Čechy reportáž ČT24 o Admiralovi Kuzněcovi pobavila

Na videu se uvádí, jaké chyby má konstrukce ruské lodi. Příspěvek má popis: „V zimě na něm zamrzá vodovod, má krátkou vzletovou dráhu a dává o sobě vědět černým kouřem — Admiral Kuzněcov, jediná ruská ‚letadlová loď‘."

<br>

Uživatelé síti reagovali na toto video s humorem.

„To by mě zajímalo odkud naše milovaná česká televize zná tahleta "fakta"? Kde je např. ten důkaz že ty fotky ukazujou fakt strojovnu Kuzněcova a né náhodou třeba kotelnu u ČT v Praze? A to že tam nefungujou záchody jste si ověřili jak? I když na tom není pochyb že jsou dneska už modernější lodě než tahleta tak pořád ještě stačí k tomu co rusové s ní chcou dělat. Pokud chcou jenom bránit jejich zájmy jako např. v Sýrii a občas nějaké to cvičení tak na to ta lod určitě stačí. Kdyby Rusové ale chtěly přepadávat jiné země jako např. USA v Iráku nebo Afgánistánu tak to už by potřebovali něco modernějšího," napsal Petr Geburek.

"Vtipny je ze se smejete, ale treba CR nema zadnou letadlovou lod. Vlastne nema zadnou lod 😂," poznamenal Martin Ondra.

„To je tak typicky pro naši "objektivní a nestranné ČT" 😀… což Kuznecov, postaveny za dob SSSR, a tohle nejmodernější USA korveta — https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/421449-nejdrazsi-americky-torpedoborec-se-porouchal-museli-ho-potupne-odtahnout.html," uvedl se Oleg Sinenko.

„Aha tak proto z ni byli Britove na prasky kdyz plula kolem," vysmál se John Theodor Davis.

© Sputnik / Pavel Lvov Jeřáb, který spadl na Admirala Kuzněcova, prorazil díru velikostí 4x5 metrů

„Každý, kdo tu problematiku trochu zná, tak ví, že samotná koncepce letadlových lodí je pomalu ale jistě zastaralá. V době, kdy existují rakety s plochou dráhou letu, mezikontinentální rakety a bezpilotní letouny, je plující monstrum s letadly a více než 4000 lidmi na palubě poměrně snadný cíl, jehož ztráta je v podstatě fatální pro další vedení boje. Jestli Kuzněcovu zamrzá voda v potrubí, patrně to svědčí o tom, že operuje v oblastech, kde může být i — 40 °C, takže je to opatření zcela logické. Jestli je zastaralý, těžko říct, ale je fajn dělat ramena, když sami žádnou letadlovou loď nemáme… Naproti tomu třeba v Praze stačí jen 1 až 2 cm sněhu a zkolabuje doprava o čemž se opět brzy přesvědčíme…" zažertoval Lukáš Karlík

Našli se ale i uživatelé, které reportáž o lodi rozesmála.

„To není letadlová loď, to je výletní loď, plná ruských výletníků. Všichni přeci víme, že Rusko do zahraničí neposílá nikdy vojáky, ale zásasně jen výletníky:D:D:D," komentovala Petra Volfová.

„Nástup zaměstnanců ruské ambasády se jejich oblíbeným whataboutismem za 3…….2…….1:D," zažertoval Michal Pelta.

Komentáře uživatelů ponechány v originální podobě.