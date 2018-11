Kyjev oznámil, čím hrozí zrušení smlouvy o Azovském moři

Kvůli zrušení smlouvy o spolupráci na Azovském moři bude Kerčský průliv fakticky ruský. V přenosu ukrajinského internetového kanálu Hromadske TV to uvedl zástupce předsedy ministerstva pro otázky dočasně okupovaných ukrajinských území George Tuka.

Zástupce připomenul to, že po anulaci smlouvy vztahy mezi Kyjevem a Moskvou budou upravovány mezinárodním námořním právem. Podle slov Tuky to povede k tomu, že Ukrajina nemůže zajistit lodní dopravu do regionu.

„V případě zrušení smlouvy, která dnes platí, Ruská federace vyhlásí, z jejího hlediska to bude logický krok, dvanáctimílovou a čtyřiadvacetimílovou zónu podél krymského nábřeží. Kerčský průliv je tedy z obou stran fakticky překryt těmi ruskými zónami. <…> A jakým způsobem dále můžeme zajišťovat lodní dopravu? Budeme používat válečné námořnictvo? Které prosím vás, zatím nemáme," vysvětlil Tuka.

Smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou o spolupráci o využití Azovského moře a Kerčského průlivu vstoupila v platnost v roce 2004. Podle smlouvy je Azovské moře rozděleno linií státní hranice v souvislosti s oboustrannou smlouvou. Tato smlouva legalizuje svobodu lodní dopravy nekomerčních lodí Ukrajiny a Ruska a formuluje pravidla vstupu do mořské zóny lodí ostatních zemí.

Situace v Azovském moři

Na Ministerstvu zahraničí Ukrajiny se vyslovili proti zrušení smlouvy o Azovském moři

Situace lodní dopravy v Azovském moři se vyostřila na začátku roku. V březnu Ukrajina zadržela ruskou rybářskou loď Nord a kapitána obvinila z nezákonné návštěvy Krymu s cílem poškození státních zájmů. V srpnu byl v chersonském přístavu zadržen tanker Mechanik Pogodin.

Moskva ukrajinskou činnost označila za námořní terorismus a odpověděla posílením pohraničních prohlídek ve své části Azovského moře. Tehdy ukrajinští pohraničníci ruské orgány obvinili z přísné politiky zadržení a prohlídky lodí. Krymské pohraniční oddělení FSB oznámilo, že provádí kontroly v souladu s mezinárodním námořním právem a majitelé lodí si nestěžovali.

Na ukrajinském ministerstvu zahraničí přiznali, že ruští pohraničníci během prohlídek neporušují protokol. Kyjev později oznámil, že posílí vojenskou přítomnost v Azovském moři a v regionu vytvoří vojenskou základnu.