Kanibalismus Mléčné dráhy navždy změní naši noční oblohu

Mléčná drahá pohltila před 10 miliardami let trpasličí galaxie a už má v hledáčku své další oběti. Očekává se také kolize s obrovskou galaxií, která má naši noční oblohu navždy změnit. Informoval o tom portál National Geographic.

Před deseti miliardami let se naše domácí galaxie rozpadla na menší hvězdokupu — trpasličí galaxii, jejíž pozůstatky byly nedávno spatřeny mezi třpytivými masami, které rodí Mléčnou dráhu. S dobrým teleskopem jsou tyto bizarní hvězdy trpasličích galaxií na noční obloze stále viditelné. Usadily se ve slunečním okolí a ve světelném kruhu kolem Slunce, kde se otáčí pomocí spirálových ramen Mléčné dráhy.

To, že se galaxie srazí, nás jen stěží překvapí. S pomocí vesmírných teleskopů můžeme vidět velké hvězdné shluky ve fúzi. Výbuchy se mohou z povrchu Země zdát dost silné, ale daný prostor je obrovský a hvězdy jsou navíc daleko od sebe, takže se tyto nebeská tělesa vzájemně ničí jen vzácně. Masivní galaxie se ale zvětšuje tím, že uloví a následně i pohltí menší galaxie.

„Zdá se, že shluk hvězdného světelného kruhu dominuje díky „kanibalizaci" alespoň jedné poměrně velké trpasličí galaxie," tvrdí astrofyzička Gurtina Besla z Arizonské univerzity.

Naše noční obloha je nestále formována galaktickými kolizemi a bude tomu tak i nadále. Vědci například uvádí, že v příštích dvou miliardách let Mléčná dráha pohltí tzv. Velký Magellanový mrak a navždy ho tak vymaže z jižní části oblohy.

„Struktura Mléčné dráhy a hvězdného světelného kruhu se opět změní," domnívá se Besla.

Pokud to zní přehnaně, nezapomínejte na to, že zhruba za pět miliard let se má Mléčná dráha srazit s naším nejbližším sousedem, tedy obří galaxií Andromedy. V současné době se k sobě řítí rychlostí 250 000 mil za hodinu. Tyto galaxie se spojí a naše noční obloha se tak navždy změní.