Ruské ministerstvo zahraničí vysvětlilo, proč chce Washington odstoupit od smlouvy INF

Podle ní na tuto skutečnost poukazují i jiné faktory, včetně rostoucí vojenské aktivity Spojených států v Evropě.

Zacharovová zároveň zdůraznila, že Spojené státy se pomocí neopodstatněných obvinění na adresu Ruska snaží zakrýt své vlastní, přímé a dosti zjevné, porušování této smlouvy.

„Rozdělení smlouvy INF by bylo dost nebezpečným krokem, který by měl velmi negativní dopad na mezinárodní bezpečnost a strategickou stabilitu. Je potřeba znova poznamenat, že to s sebou nese závažné riziko, že budou celé regiony vtaženy do jakéhosi závodu ve zbrojení. V tomto případě se tedy situace ohledně INF netýká jen Ruska a USA, ale i dalších členů světové komunity," dodala diplomatka.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí dále poznamenala, že Moskva je připravena pracovat na zachování smlouvy INF, ale dodala, že tento krok vyžaduje také zodpovědného a zainteresovaného partnera, který by v takovém dialogu pokračoval.

„Řešení tohoto problému může být nalezeno pouze prostřednictvím upřímného, rovnocenného a konstruktivního dialogu. Doufáme, že si to Washington nakonec uvědomí," řekla závěrem Zacharovová.

Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu byla podepsána v roce 1987 ve Washingtonu a má trvalý charakter. Dokument zakazuje stranám vlastnit balistické rakety s pozemní základnou a okřídlené rakety s poloměrem působnosti od 500 do 5,5 tisíce kilometrů. Od té doby se Moskva a Washington pravidelně navzájem obviňují z porušení dohod.

Trump nedávno oznámil, že Washington nehodlá plnit smlouvu, protože ji Moskva porušuje.