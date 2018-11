„Sovětský Concorde“. Úsvit a stmívání TU-144, jediného sovětského nadzvukového letadla

Dopravní lety byly prováděny smíšenými posádkami. Účastnili se jich zkušební letci z Letecké a zkušební základny akciové společnosti Tupolev v Žukovském a také piloti z Domodědovského leteckého oddílu (Moskevské dopravní správy).

„Když jsme létali s cestujícími, rozdávali jsme jim dotazníky, ptali jsme se na jejich dojmy z letu. Dojmy byly samozřejmě nadšené," řekl Avakimov.

„Cestujícím se velmi líbilo doletět z Moskvy do Almaty za dvě hodiny, zatímco obyčejným letadlem by letěli 4 hodiny. Kromě toho v letadle TU-144 byla obsluha na mnohem vyšší úrovni," dodal.

Byly projektovány i druhé směry. Například dopravní linky mezi Moskvou a Krasnojarskem, Novosibirskem a dalšími sibiřskými letišti. Uvažovalo se též o variantách letů do Anadyru a Petropavlovska-Kamčatského, ale už letadly TU-144 jiné modifikace. Podle pilotových slov bylo mnohem zajímavější uskutečňovat lety na větší vzdálenosti na zdokonalených strojích.

Byly prováděny lety bez cestujících na trase Moskva — Chabarovsk, to znamená se startem v jednom městě a přistáním v druhém. Posádka však prováděla i lety na vzdálenost 7050 km, při nichž TU-144 vyletělo ze Žukovského a tam i přistálo.

Let z Moskvy do Chabarovska trval 3 hodiny 21 minut při rychlosti více než 2100 km za hodinu, což je úctyhodné i dnes, vysvětlil.

Srovnávání TU-144, který je nazýván „sovětským Concorde", s jeho britsko-francouzskou variantou není korektní, neboť to jsou různé stroje, řekl Avakimov.

„Jsou to různá letadla. Nesouhlasím s takovým názorem. Není to ruská varianta Concorde, je to svůj stroj s vlastní konstrukcí. Concorde byl stavěn pro lety mezi Londýnem a New Yorkem, což je menší vzdálenost než mezi Moskvou a Chabarovskem. To znamená, že úkolem TU-144 bylo něco trochu jiného. Řekl bych dokonce, že naše letadlo bylo lepší," řekl.

Dopravní lety TU-144 byly prováděny od 1. listopadu 1977 do konce května 1978. 1. června 1978 Aeroflot zrušil nadzvukové dopravní lety. To znamená, že komerční lety se prováděly pouze po dobu 8 měsíců.

Podle oficiálních webových stránek společnosti Tupolev nadzvukové letadlo TU-144 uskutečnilo 55 letů a přepravilo 3284 cestujících.

Předpokládá se, že tečku v dopravě cestujících letadlem TU-144 udělala katastrofa u Jegorjevského v Moskevské oblasti, k níž došlo 23. května 1978 během zkušebního letu bez cestujících a během níž zahynuli dva z osmi členů posádky.

„Tupolev osobně řekl, že je třeba počkat, že je třeba zjistit, co se stalo. Po roce jsme to definitivně zjistili a bylo by možné klidně pokračovat v letech bez nebezpečí pro cestující, ale hlavní konstruktér byl opatrný a není třeba ho za to odsuzovat," uvedl Avakimov.

Pilot dodal, že blízko a dobře znal všechny, kteří řídili toto letadlo. Řekl také, že osobně znal všechny piloty, kteří zahynuli při druhé katastrofě, která postihla TU-144 během ukázkového letu v roce 1973 v Paříži. Tehdy zahynulo 14 osob, z nichž bylo 6 na palubě letadla a 8 na zemi.

V současné době existují dokonalejší materiály a dokonalejší motory a také je možné používat nové druhy paliva. Je proto možné, že se v budoucnu objeví ruské nadzvukové letectvo, řekl agenturní zdroj.

„Myslím, že je to nejen možné, ale je třeba se tomu věnovat. Stejně jako na každé jiné cestě není možné udělat stý krok, pokud neuděláte první. Je třeba dělat první kroky. Zatím nevím, jak to bude výhodné z ekonomického hlediska, ale za 50 let už to určitě bude mít smysl," uzavřel.