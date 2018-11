„Chovejte se normálně!“: USA chtějí, aby Čína dodržovala zákony a netahala země do dluhů

„Jsme velmi znepokojeni tím, že se kvůli Číně bude hodně lidí v mnoha státech topit v dluzích, zejména pak v Africe, Střední Americe a Latinské Americe. Tyto země se tak v důsledku toho ocitnou v dluhové pasti a po desetiletí budou trpět," pronesl Pompeo v televizním pořadu Laura Ingraham Show. Dále zdůraznil, že administrativa Donalda Trumpa si takové nebezpečí uvědomuje a je na něj víceméně připravena.

„Čína bude pravděpodobně z dlouhodobého hlediska tou největší výzvou — výzvou národní bezpečnosti, které bude naše země čelit," řekl americký ministr zahraničí.

Pompeo také znova zopakoval, že USA za jednu z největších hrozeb, která s Čínou souvisí, považuje krádež duševního vlastnictví. Poznamenal ale, že prezident Trump slíbil, že tuto hrozbu zničí.

Americký politik oznámil, že v úterý 30. října Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo obvinění proti čínské výzvědné službě, která se prý údajně pokusila ukrást tajemství amerického letectva, což má být posledním pokusem bojovat proti Číně.

Podle Pompea je ale realizace spravedlivého a oboustranně výhodného obchodu s Čínou také jednou ze základních otázek, která se v Bílém domě projednává. Prohlásil také, že v rámci „boje proti čínské hrozbě" se budou USA i nadále snažit o to, aby Čína obchodovala čestně a respektovala normy mezinárodní práva.

V poslední době čínské vklady do Afriky značně vzrostly, především pak investice do Alžírska, Zambie, Keni, Konžské republiky a Nigérie. I když neexistují oficiální údaje, společnost China Africa Research Initiative odhaduje, že čínská vláda v 21. století rozšířila půjčky na 143 miliard dolarů pro africký národ. Čína dále v letech 2015-2019 investovala celkem 250 miliard dolarů do Latinské Ameriky a Karibského regionu, mimo 500 miliard dolarů v rámci obchodu.